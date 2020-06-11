就到打風季節 投保家居保險先睇呢5大要點

日前天文台發出3年來首個黑色暴雨警告，多區出現水浸報告，更有人的住所受暴雨侵襲。夏天是打風季節，若想要保障家居財物，以及減低因意外而致的損失，於投保家居保險前，應該注意甚麼？

家中財物倘受颱風暴雨致損毀，若購買了家居保險產品，將可獲得相應的賠償。以實用面積500平方呎或以下、樓齡約40年內的單位為例，市面上的家居保險全年保費介乎420元至1,000元不等。投保前要注意以下幾點！

1. 如實申報家居面積及樓齡

投保人在選擇合適的家居保險前，應如實申報家居的實用或建築面積及樓齡，以免因申報有誤而增加不獲事故賠償的風險。

2. 家傭財物亦可有保障

投保人如果希望家居保險能涵蓋至家庭僱傭財物，應留意家傭財物是否獲納入保障範圍。以富衛保險「易安心家居保」為例，樓齡35年或以下、樓宇高度5層或以上，以及實用面積1,000平方呎或以下的單位，一年保費（420元）已包含對家傭的財物保障，每件家傭於家中損失的個人物品最高賠償金額為1,000元，全年上限為5,000元。

此外，如要提升對家傭的保障，可留意MSIG（三井住友香港）的「家居寶4.0附家傭保障」，就納入合資格家傭的門診、手術及住院、牙醫費用或個人意外保障等。以建築面積不超過500平方呎的單位為例，「家居寶4.0附家傭保障」計劃A和計劃B的全年保費分別為1,155.97元和1,336.12元。

3. 先付自負額 後獲賠償

家居保險並不等於「全包宴」，不少家居保險計劃會設立投保人自負金額（又稱墊底費），意思是投保人需為指定事件所引發的損失，自行支付指定自負金額，餘額才會由保險公司賠償。

4. 自然損耗物件不受保

當不幸發生意外，日久失修的家居設備或已損壞的財物，如刮花、自然損耗、因機械或電力等故障而導致失靈、錯誤使用或因寵物引致的損毀，保險公司有機會不作出賠償。

5. 保留財物單據以便索償

索償家居保險時，需要向保險呈交有關證明文件，如受損物件的單據、保養卡、修理估價單，以及能夠清楚顯示物件損毀程度的照片等。如不幸遇上失竊情況，更需要物業管理公司提供的案件報告及警方的報案記錄，因此投保人必須妥善保留這些文件。

責任編輯：黃素珊

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