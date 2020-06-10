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生果金、綜援等人士周五獲發「雙糧」 款項自動存入不須另申請

日常開支 19:30 2020/06/10

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今年的財政預算案中，政府宣布向綜援受助人、公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼受惠人，以及領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼的人士發放一次過額外款項，政府宣布款項將在星期五（6月12日）發放。

政府發言人表示，社署已獲撥款42億900萬元實施上述安排，並將以自動轉帳方式存入合資格人士指定的銀行戶口，領款人無須另行提出申請。

綜援受助人獲發放的一次過額外款項，相等於按其所屬綜援類別領取的一個月標準金額。至於高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼受惠人則會獲發放額外一個月津貼。

至於在個人交津計劃下符合資格領取額外款項的人士，當局表示是指在2019年11月1日至2020年5月14日期間內提交個人交津申請而最終獲批的人士。額外款項相當於有關人士在上述期間內最近一次提交（而最終獲批）的申請中獲批月份的平均津貼金額，金額因個案而異。額外款項會以自動轉帳方式存入合資格人士指定的銀行戶口，他們無須另行提出申請。

在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處已獲撥款1,600萬元以發放一次過額外款項予領取個人交津的人士，預計能令27,000名領取個人交津的人士受惠。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 生活理財

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