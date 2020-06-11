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UCC咖啡軟雪糕買1送1　Jollibee派免費即磨咖啡

消費錦囊 07:00 2020/06/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一田超市：UCC Coffee Shop咖啡軟雪糕 買1送1

由即日起至6月30日，UCC Coffee Shop推出UCC咖啡軟雪糕買一送一優惠，指定分店購買兩杯軟雪糕只需$35。優惠只限外賣，不可與其他優惠同時使用。

地點：一田超市（沙田/觀塘/北角店） UCC Coffee Shop

2. Jollibee：派免費即磨咖啡

Jollibee快樂蜂於今日（11日）早上8至11時，在干諾道中及紅磡分店免費派發即磨咖啡。市民只需向推廣員出示已讚好Jollibee Hong Kong facebook專頁Jollibee Instagram，即可免費獲贈即磨咖啡一杯！每人只限換領一杯，數量有限，送完即止。

地址：上環干諾道中61號福興大廈地下、紅磡黃埔花園第3期地下1B號鋪

3. 奇華餅家：買端午糭滿$80送$20現金劵

由即日起至6月25日，以正價於奇華購買五月糭或其糭券滿$80，即送$20現金劵1張。此外，奇華FANS會員更額外送$30電子優惠券1張。

需要注意，$30電子優惠券有效期至今年7月31日，於有效期內購買任何正價現貨產品滿$100可扣減$30，每次只限使用1張。

各分店地址及電話

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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