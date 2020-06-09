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【虛擬銀行】眾安「我要萬一」現金回贈$1,000堅係筍？　睇清細節條款免空歡喜

理財學堂 12:00 2020/06/09

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【虛擬銀行】眾安「我要萬一」現金回贈$1,000堅係筍？　睇清細節條款免空歡喜

政府派錢1萬，市民有錢落袋之餘，各大銀行亦吼準這「1萬元」乘勢出招吸客。虛擬銀行眾安（ZA Bank）推出的「唔要一萬 我要萬一」，現金回贈1千元成功吸引眼球，在網上引起瘋傳。不過，要取得這1千元現金回贈，有否難度呢？

據虛擬銀行眾安銀行ZA Bank的「唔要一萬 我要萬一」推廣，用戶選擇該銀行收取政府發放的1萬元，最多可獲1,000元現金回贈。然而，有4點要留意的：

1.要全取$1,000現金回贈　先要過兩關

要取得1,000元現金回贈，首要條件是新客戶需於6月12日前，成功以邀請碼「WANT11K」開立賬戶，並在14日內使用個人專屬邀請碼邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。

如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

2.被邀朋友不會獲1,000元現金回贈

然而，被邀請開戶的兩位朋友，使用的是另一個專屬邀請碼來開戶，而不是活動邀請碼「WANT11K」開戶，所以他們不會獲1,000元現金回贈。

那被邀請開戶的朋友有何著數？他們可以獲取原有推薦好友計劃的2%加息券，或者再邀請另外2位朋友，亦可有「客戶推薦客戶」的400元現金回贈獎賞。

3.被綁定與ZA Bank長期合作

今次政府派錢1萬元的「現金發放計劃」,政府會保留登記領取1萬元現金的市民戶口及個人資料，若政府日後推出類似計劃時，方便市民毋須再度登記。

亦即是說，若用戶今次選用了眾安銀行ZA Bank收取是次政府派發的1萬元，當政府再推了類似的「現金發放計劃」時，現金會自動派發到眾安銀行ZA Bank。至於能否更改戶口？要待日後公布細節。

4.「現金回贈」名額有限　先到先得

是次眾安銀行ZA Bank的「唔要一萬 我要萬一」推廣，「WANT11K 」申請開戶的名額是有限的，先到先得。

欄名 : 理財學堂

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