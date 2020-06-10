男士High Tea兼美容護理打孖上　中環五星級酒店享受貴氣版男人的浪漫

俗語有云︰女為悅己者容，其實男士都不例外，光鮮的外表，自信心也會倍增。位於文華東方酒店的文華理髮店，專門提供男士剪髮及美容服務，深受歡迎。扮靚過後，男士不妨到酒店的餐廳品嘗專為男士而設的下午茶，享受5星級酒店的男性服務。

▲ 文華理髮店有為男士提供傳統剃鬚服務，由深資理髮師負責。(酒店提供)

在1963年開業的文華理髮店，平日吸引不少男士光顧，當中更有名流和達官貴人。理髮店裝潢取材自30年代的上海裝飾藝術，深沉厚實的木製飾板、美輪美奐的鐵器、加上中國式彩釉玻璃設計，營造出經典的男士氣派，不少男士就喜歡這裏夠寧靜，可以忙裏偷閒。

如想熱鬧一樣得，人客可透過理髮店鏡中內置電視觀看體育比賽，扮靚都可以欣賞心愛的球賽，恍如一個私人的男士俱樂部。



阿爺孫仔齊來剪髮

這裏有多位資深的理髮師，已服務了數十年，其實客人同樣長情，據了解不少男士從60年代已開始幫襯，當他們成為爸爸後，有的會帶同兒子來剪髮，後來當他們成為爺爺，孫仔也成為這裏的客人，一代傳一代，留下不少美好回憶。

▲ 護理後客人可在休息室內，閱讀書籍或瀏覽不同男士護膚產品。(酒店提供)

理髮店不只是剪頭髮，還有一系列為男士而設的服務，包括傳統剃鬚及護膚療程等等。男士可選擇於貴賓室內享受按摩或面部護理、脫毛服務，亦可在私人腳部護理室體驗上海式足部護理。

在今個父親節（即日至6月30日），文華理髮店推出「品味紳士美容護理」，為男士來一場全身形象改造，包括手部和足部護理，以及洗髮和理髮服務，價錢只需每位$1,120(另加一)，如在父親節正日預訂，每位父親獲贈Truefitt & Hill 浴皂作為父親節禮物。

▲ 下午茶食物很豐富，分量十足，加多杯冰凍啤酒，各位男士吃罷應該感飽肚。(酒店提供)

男士專享下午茶

轉了個靚仔Look後，可以到酒店的船長吧吃男士版High Tea--「紳士專屬下午茶」，美食包括蘇格蘭蛋、英式豬肉卷、威爾士乾酪吐司及羊肉咖喱角，味道濃郁，最適合男士食。

甜品就有特製雪茄造型朱古力，以及威士忌蛋糕等，擺明為男士而設。吃飽後還可飲杯以銀酒杯盛載的船長吧生啤，一定感滿足。

▲ 船長吧裝潢甚具型格，適合男士來摸酒杯底。(酒店提供)

▲ 文華餅店今年專為父親節而設的榛子朱古力熱情果蛋糕($488/磅)，賣相甚具型格。(酒店提供)



info：

文華東方酒店

地址︰中環干諾道中5號

電話︰文華理髮店 2825 4088、船長吧 2825 4000

備註：船長吧下午茶每位$338/另加一，6月逢周一至六供應，包括父親節當天。

