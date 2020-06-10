  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 19:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

男士High Tea兼美容護理打孖上　中環五星級酒店享受貴氣版男人的浪漫

博客 19:25 2020/06/10

分享：

俗語有云︰女為悅己者容，其實男士都不例外，光鮮的外表，自信心也會倍增。位於文華東方酒店的文華理髮店，專門提供男士剪髮及美容服務，深受歡迎。扮靚過後，男士不妨到酒店的餐廳品嘗專為男士而設的下午茶，享受5星級酒店的男性服務。

文華理髮店有為男士提供傳統剃鬚服務，由深資理髮師負責。(酒店提供)

在1963年開業的文華理髮店，平日吸引不少男士光顧，當中更有名流和達官貴人。理髮店裝潢取材自30年代的上海裝飾藝術，深沉厚實的木製飾板、美輪美奐的鐵器、加上中國式彩釉玻璃設計，營造出經典的男士氣派，不少男士就喜歡這裏夠寧靜，可以忙裏偷閒。

如想熱鬧一樣得，人客可透過理髮店鏡中內置電視觀看體育比賽，扮靚都可以欣賞心愛的球賽，恍如一個私人的男士俱樂部。
 
阿爺孫仔齊來剪髮

這裏有多位資深的理髮師，已服務了數十年，其實客人同樣長情，據了解不少男士從60年代已開始幫襯，當他們成為爸爸後，有的會帶同兒子來剪髮，後來當他們成為爺爺，孫仔也成為這裏的客人，一代傳一代，留下不少美好回憶。

護理後客人可在休息室內，閱讀書籍或瀏覽不同男士護膚產品。(酒店提供)

理髮店不只是剪頭髮，還有一系列為男士而設的服務，包括傳統剃鬚及護膚療程等等。男士可選擇於貴賓室內享受按摩或面部護理、脫毛服務，亦可在私人腳部護理室體驗上海式足部護理。

在今個父親節（即日至6月30日），文華理髮店推出「品味紳士美容護理」，為男士來一場全身形象改造，包括手部和足部護理，以及洗髮和理髮服務，價錢只需每位$1,120(另加一)，如在父親節正日預訂，每位父親獲贈Truefitt & Hill 浴皂作為父親節禮物。

下午茶食物很豐富，分量十足，加多杯冰凍啤酒，各位男士吃罷應該感飽肚。(酒店提供)

男士專享下午茶

轉了個靚仔Look後，可以到酒店的船長吧吃男士版High Tea--「紳士專屬下午茶」，美食包括蘇格蘭蛋、英式豬肉卷、威爾士乾酪吐司及羊肉咖喱角，味道濃郁，最適合男士食。

甜品就有特製雪茄造型朱古力，以及威士忌蛋糕等，擺明為男士而設。吃飽後還可飲杯以銀酒杯盛載的船長吧生啤，一定感滿足。

船長吧裝潢甚具型格，適合男士來摸酒杯底。(酒店提供)

文華餅店今年專為父親節而設的榛子朱古力熱情果蛋糕($488/磅)，賣相甚具型格。(酒店提供)


info：
文華東方酒店
地址︰中環干諾道中5號
電話︰文華理髮店 2825 4088、船長吧 2825 4000
備註：船長吧下午茶每位$338/另加一，6月逢周一至六供應，包括父親節當天。
 

撰文 : 招美寶

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

黎諾懿為老婆慶生飲酒斷片　千杯不醉首要留意酒精度
2020/05/21
黎諾懿為老婆慶生飲酒斷片　千杯不醉首要留意酒精度
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
2020/05/28
《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？
用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡
2020/06/03
用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡

最新專欄文章 更多

Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
2020/06/09
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
確保衛生手錶要定期清潔　專家教正確使用CLOROX消毒濕紙巾及酒精棉片
2020/06/09
確保衛生手錶要定期清潔　專家教正確使用CLOROX消毒濕紙巾及酒精棉片
Sony拍Vlog專用相機　拍片神器一按切換對焦
2020/06/05
Sony拍Vlog專用相機　拍片神器一按切換對焦
澳洲酒評家James Halliday拍賣自家珍藏　　究竟DRC有多好？
2020/06/03
澳洲酒評家James Halliday拍賣自家珍藏　　究竟DRC有多好？
用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡
2020/06/03
用酒精消毒手錶切記注意4大要點　避免擦拭錶帶寶石膠錶鏡
酒店 護理 美容 下午茶 美食 父親節 中環 餐廳

下一篇文章

【退休規劃】手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【退休規劃】手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？
【退休規劃】手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
博客 - 信用卡網上簽賬回贈5%好着數？記住留意細節位
信用卡網上簽賬回贈5%好着數？記住留意細節位
博客 - 【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？
【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？
博客 - 推介一攻一守心水港股
推介一攻一守心水港股