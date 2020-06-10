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【交稅報稅】買儲稅券預留交稅兼賺息　儲稅券6大Q&A

日常開支 19:05 2020/06/10

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【交稅報稅】儲稅券可以賺息交稅？儲稅券6大Q&A

最近大家都陸續收到來自稅務局的「綠色炸彈」，如果用盡免稅額及扣稅項目都要交稅，又有沒有方法可以幫補多一點？稅務局一直提供儲稅券交稅服務，除了可以培養儲蓄習慣外，還可以賺取利息。

【延伸閱讀】【報稅2020】填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇

問：甚麼是儲稅券？

答：現時發出的儲稅券分為2種，分別是一般的儲稅券及「有條件緩繳稅款令」的儲稅券。

一般的儲稅券是供納稅人儲蓄交稅之用，納稅人可透過「電子儲稅券計劃」購買儲稅券；而「有條件緩繳稅款令」的儲稅券是納稅人就評稅作出反對或上訴後就緩繳稅款所須提供的繳款保證。

問：如何參與「電子儲稅券」計劃？

答：如果有意參與「電子儲稅券」計劃，只需填妥開戶申請表（IR1306）並把申請表正本交回稅務局儲稅券組辦理便可。成功開戶後，申請人會收到「儲稅券帳戶號碼」，憑此號碼可購買及贖回電子儲稅券。

問：如何購買儲稅券？

答：申請人可每月定額經銀行自動轉帳或透過電話、互聯網、銀行自動櫃員機、郵遞或親臨郵政局買券。儲稅券的面額最少為300元及為50元的倍數。

問：如何用儲稅券交稅？

答：如參加「電子儲稅券」計劃，即可獲「自動交稅」服務。在戶口持有人的稅款到期日當天，稅務局會以先購先贖回方式，自動贖回你帳戶內的儲稅券，以繳付你的稅款。儲稅券在贖回繳付持有人之稅款時，可獲支付利息。如果賬戶內的結餘不足以支付全部稅款，餘數須於繳稅日期或之前繳交。

要注意的是，「自動交稅」服務只適用於賬戶持有人名義的稅項。

問：儲稅券的利率及利息如何計算？

答：儲稅券利率是參照3間發鈔銀行100,000元至499,999元以下12個月定期存款的平均利率，每月均會作出覆檢。由2020年6月1日開始，儲稅券利率為年利率 0.2%。此利率適用於所有在上述日期或以後購買的一般儲稅券，直至另行通知。

如要取回儲稅券帳戶內的本金，將不能獲得任何利息，只有款項用作交稅用途才會有利息。此外，在購買儲稅券後，儲稅券會維持在購買日生效的利率，不會更改。儲稅券的生息期最長為36個月。

問：如何取回儲稅券帳戶內的本金？

答：如要取回儲稅券帳戶內的本金，只需遞交贖回儲稅券表格（IR1333）。於1月至6月期間，稅務局一般需12個工作天退還贖回儲稅券的現金；而7月至12月期間處理時間則為9個工作天。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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