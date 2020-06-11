▲ 【拆解醫保條款】醫療保險有冇癌症定義？ 唔中定義就唔會賠癌症治療？

醫療保險對香港人來說愈來愈重要，除了因為大家都擔心自己未來負擔不起昂貴的醫療費用（特別是癌症治療）外，近年又因為各保險公司大力宣傳自願醫保（VHIS），令香港人對醫療保險愈來愈重視。

要了解癌症治療是否符合癌症定義

但是原來理解一份醫療保險，不單止需要理解醫療保險有沒有保障大部分癌症治療，更要清楚需不需要符合癌症定義才賠償癌症治療。不過，大家都可以比較放心，醫療保險的癌症定義一般都相對寬鬆，但作為消費者亦要留意一下。

我們亦有向醫療專才查詢，癌症治療如放射治療等都不是在原位癌的階段使用。如果是因為癌症做切術手術，是不用符合以下定義亦可向保險公司申請索償。

詳情可以參考以下比較表格：

保險公司及計劃名稱 定義 AIA

亞洲至尊醫療計劃2 沒有 Prudential

醫療加倍保 指惡性腫瘤而具有惡性細胞失控的生長及擴散，並對人體組織浸潤。 癌症包括白血病（慢性淋巴性白血病RAI 零期除外），但不包括非浸潤性原位癌、任何在人類免疫缺陷病毒存在下出現的腫瘤以及AJCC第一期或以下的非黑色素瘤皮膚癌。 Cigna

尊尚醫療保 沒有 ChinaLife

「國壽海外」尊尚醫療保險 沒有 AXA

寰宇特選II 沒有 FTLife

御醫保 （a）任何經組織學正面確診為惡性之腫瘤，並須有惡性細胞已不受控制地生長並侵略其他細胞組織的特徵； （b）任何經組織病理學證實為白血病、淋巴瘤或肉瘤。儘管上述，癌症的定義並不包括原位癌。 FWD

智采醫療 沒有

*以上資料都只係作參考之用，因為條款可能會更新，所以最好是向保險公司查詢！

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