  • 31°C
香港時間 : 2020611日 (四) 11:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【拆解醫保條款】醫療保險有冇癌症定義？ 唔中定義就唔會賠癌症治療？

博客 11:15 2020/06/11

分享：

【拆解醫保條款】醫療保險有冇癌症定義？ 唔中定義就唔會賠癌症治療？

醫療保險對香港人來說愈來愈重要，除了因為大家都擔心自己未來負擔不起昂貴的醫療費用（特別是癌症治療）外，近年又因為各保險公司大力宣傳自願醫保（VHIS），令香港人對醫療保險愈來愈重視。

要了解癌症治療是否符合癌症定義

但是原來理解一份醫療保險，不單止需要理解醫療保險有沒有保障大部分癌症治療，更要清楚需不需要符合癌症定義才賠償癌症治療。不過，大家都可以比較放心，醫療保險的癌症定義一般都相對寬鬆，但作為消費者亦要留意一下。

我們亦有向醫療專才查詢，癌症治療如放射治療等都不是在原位癌的階段使用。如果是因為癌症做切術手術，是不用符合以下定義亦可向保險公司申請索償。

詳情可以參考以下比較表格：

保險公司及計劃名稱 定義
AIA
亞洲至尊醫療計劃2		 沒有
Prudential
醫療加倍保		 指惡性腫瘤而具有惡性細胞失控的生長及擴散，並對人體組織浸潤。 癌症包括白血病（慢性淋巴性白血病RAI 零期除外），但不包括非浸潤性原位癌、任何在人類免疫缺陷病毒存在下出現的腫瘤以及AJCC第一期或以下的非黑色素瘤皮膚癌。
Cigna
尊尚醫療保		 沒有
ChinaLife
「國壽海外」尊尚醫療保險		 沒有
AXA
寰宇特選II		 沒有
FTLife
御醫保

（a）任何經組織學正面確診為惡性之腫瘤，並須有惡性細胞已不受控制地生長並侵略其他細胞組織的特徵；

（b）任何經組織病理學證實為白血病、淋巴瘤或肉瘤。儘管上述，癌症的定義並不包括原位癌。
FWD
智采醫療		 沒有

*以上資料都只係作參考之用，因為條款可能會更新，所以最好是向保險公司查詢！

 

【關於作者：DarkMoney提供理財資訊、分享正確理財觀念及認識保險陷阱，揭露誤購理財產品的反面教材，並從正確的理財角度出發，從而令大眾不再需要依賴任何「專業人士」，都能夠親自挑選到真正適合自己需要的理財工具。】

撰文 : DarkMoney

欄名 : 黑識理財

相關文章

【危疾保險】「入門版」終身危疾　比較單次危疾保障
2020/05/14
【危疾保險】「入門版」終身危疾　比較單次危疾保障
【自願醫保】消委會：靈活計劃保額差異大 僅4計劃全賠非手術癌症治療
2020/01/15
【自願醫保】消委會：靈活計劃保額差異大 僅4計劃全賠非手術癌症治療

最新專欄文章 更多

博客 - 【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？
2020/05/25
【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？
博客 - 保險包唔包新冠肺炎？疫症下保險公司有什麼應急措施？
2020/03/02
保險包唔包新冠肺炎？疫症下保險公司有什麼應急措施？
扣稅要用「年金」定係「強積金」？
2019/07/22
扣稅要用「年金」定係「強積金」？
人壽保險都可以當年金用？
2019/07/09
人壽保險都可以當年金用？
如何靠複息效應成為長勝將軍？
2019/06/24
如何靠複息效應成為長勝將軍？
私家醫院 危疾保險 保險種類 治療 公立醫院 手術 保險公司 癌症 醫療保險 自願醫保

下一篇文章

男士High Tea兼美容護理打孖上　中環五星級酒店享受貴氣版男人的浪漫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
博客 - 【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？
【自製長糧】股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？
博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
博客 - 推介一攻一守心水港股
推介一攻一守心水港股
博客 - 【退休規劃】手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？
【退休規劃】手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？
博客 - 一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？
一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？