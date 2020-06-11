職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質

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【書展兼職】書展7月15日開幕 參展商聘兼職時薪高達80元
要在工作上表現出色，有豐富的知識、聰明的才智及遠見相當重要，除了這些特質外，不少成功領袖都有高情緒智商（EQ），讓他們能在職場上突圍而出，帶領團隊創造佳績。想在職場上更上一層樓？或可參考心理學家Daniel Goleman在CNBC分享的研究成果，整理出高EQ人士擁有的12個核心能力。
Daniel Goleman花了25年的時間寫書並進行有關EQ的研究後，發現EQ可分為4大領域，分別為自我意識、自我管理、社交意識及關係管理。在這些領域中，共包含12個核心能力。
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1. 自我意識
自我意識是理解自己情緒的能力，這種能力能讓你了解自己的感受及原因，以及這些感受如何幫助或損害你將要做的事。
2. 自我管理
自我管理是控制具破壞性情緒和衝動的能力。對於領袖來說，這是一項非常強大的能力，尤其是在危機期間，當領袖能保持鎮定，就能達到穩定軍心的作用。
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3. 社交意識
社交意識是指透過語言以外的方式，準確地理解他人的情緒。具有社交意識的領袖，能與不同類型的人建立聯繫，並能專心傾聽別人的意見，達至有效的溝通。
4. 關係管理
關係管理是一種人際交往能力，令人能夠以互相激勵及啟發，保持和諧的方式共事，維繫重要的關係。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 職場百科