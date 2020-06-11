▲ 職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質

要在工作上表現出色，有豐富的知識、聰明的才智及遠見相當重要，除了這些特質外，不少成功領袖都有高情緒智商（EQ），讓他們能在職場上突圍而出，帶領團隊創造佳績。想在職場上更上一層樓？或可參考心理學家Daniel Goleman在CNBC分享的研究成果，整理出高EQ人士擁有的12個 核心能力 。

Daniel Goleman 花了25年的時間寫書並進行有關EQ的研究後，發現EQ可分為4大領域，分別為 自我意識、自我管理、社交意識及關係管理。 在這些領域中，共包含12個核心能力。

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1. 自我意識

自我意識是理解自己情緒的能力，這種能力能讓你了解自己的感受及原因，以及這些感受如何幫助或損害你將要做的事。

對情緒的自我意識 ：你了解自己的長處和缺點，知道何時應依賴團隊中的其他人，而且清楚了解自己的價值觀和目標，讓你在下決定時能更決斷。

2. 自我管理

自我管理是控制具破壞性情緒和衝動的能力。對於領袖來說，這是一項非常強大的能力，尤其是在危機期間，當領袖能保持鎮定，就能達到穩定軍心的作用。

對情緒的 自我控制 ：在感到壓力時保持鎮定，並很快就能走出負面情緒。你知道如何為平衡自己的情緒，以免影響到自己及他人的利益，以及需要完成的工作。

：在感到壓力時保持鎮定，並很快就能走出負面情緒。你知道如何為平衡自己的情緒，以免影響到自己及他人的利益，以及需要完成的工作。 適應能力 ：當面對變化及不確定性時，你可以迅速地應對變化，並找到一次過滿足不同的需求的方法。

：當面對變化及不確定性時，你可以迅速地應對變化，並找到一次過滿足不同的需求的方法。 追求成就 ：你會努力地追求目標，樂於接受別人對自己的評價，並不斷尋求能盡善盡美的方法。

：你會努力地追求目標，樂於接受別人對自己的評價，並不斷尋求能盡善盡美的方法。 樂觀 ：你在人或事情上都能發掘到當中好的一面，這是一種非常寶貴的能力，它能增加處理事情的彈性，並會帶來創新及機遇。

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3. 社交意識

社交意識是指透過語言以外的方式，準確地理解他人的情緒。具有社交意識的領袖，能與不同類型的人建立聯繫，並能專心傾聽別人的意見，達至有效的溝通。

同理心 ：你會花時間了解對方在說甚麼，以及他們的感受。

：你會花時間了解對方在說甚麼，以及他們的感受。 團隊意識 ：你能夠輕鬆地了解到團隊或公司內的情緒狀態。有時甚至能預測團隊中的某人或其他領袖的反應，令你能迅速應對情況。

4. 關係管理

關係管理是一種人際交往能力，令人能夠以互相激勵及啟發，保持和諧的方式共事，維繫重要的關係。

影響力 ：擁有影響力的人是天生的領袖，他可以輕鬆地獲得別人支持，建立一個積極參與、動員及執行力強的團隊。

：擁有影響力的人是天生的領袖，他可以輕鬆地獲得別人支持，建立一個積極參與、動員及執行力強的團隊。 指導及引領 ：透過提供意見及支持來促進他人長期學習。你具清晰的表達能力及說服力，能令人有明確的目標及動力。

：透過提供意見及支持來促進他人長期學習。你具清晰的表達能力及說服力，能令人有明確的目標及動力。 管理衝突 ：你樂於處理各人之間的分歧，並能將爭執公開地處理，找到雙贏的解決方法。

：你樂於處理各人之間的分歧，並能將爭執公開地處理，找到雙贏的解決方法。 團隊合作 ：作為團隊的一員，你可以與他人合作，並會積極地參與、分擔責任及分享成果，為團隊做出貢獻。

：作為團隊的一員，你可以與他人合作，並會積極地參與、分擔責任及分享成果，為團隊做出貢獻。 推動力 ：你能夠激勵別人向目標前進，自己表現出色外，也能帶領團隊發揮最好的狀態。

責任編輯：李瑩

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