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【端午節2020】低至64折！5大品牌端午糭早鳥優惠一覽

消費錦囊 18:51 2020/06/10

分享：

端午節就到，唔少連鎖品牌及酒店都已推出端午糭應節，梗係要睇實早鳥優惠，最低更見64折，未買就要留意啦。

【延伸閱讀】鴻福堂藥製龜苓膏 限時優惠$100/4盅！

1. 聖安娜餅屋：低至66折

聖安娜推出多款端午糭，包括裹蒸糭、鹼水糭、八寶糭及桂花紅荳糭等。由即日起至6月14日，購買端午糭更可享早鳥優惠，低至66折。

  原價 網上優惠 VIP優惠
裹蒸糭+家鄉糭+桂花紅荳糭券（網上限定） $324 $224.7 $215.5
裹蒸八寶糭套裝券 $371 $270.8 $259.7
尊貴極品糭套裝券 $230 $167.9 $161
特級極品糭套裝券 $234 $170.8 $163.8
極品八寶糭套裝券 $278 $202.9 $194.6
極品鹼水雙色糭券 $90 $65.7 $63
桂花紅荳糭券 $90 $65.7 $63
江南極品糭券 $94 $68.6 $65.8
極品家鄉糭券 $94 $68.6 $65.8
極品元貝金腿裹蒸糭券 $140 $102.2 $98

推廣日期：即日至6月14日
換領日期：網上訂購可自選取貨日期
訂購方法：網上訂購或親臨分店
備註：可免費登記成為會員，使用會員優惠。

2. 美心：端午糭套裝低至64折

美心推出端午糭網店優惠，多款網店限定端午糭套裝低至64折發售。如購買自取端午糭滿328元，即送冰糭1盒。

  原價 網店優惠(取現貨)
原粒瑤柱裹蒸糭 + 一品家鄉糭2隻套裝 $365 $235
家鄉靚糭 - 孖寶套裝 $165 $118
原粒瑤柱裏蒸糭 - 經典套裝 $299 $192
原粒瑤柱裹蒸糭2隻套裝 $334 $213
美心原粒瑤柱裹蒸糭 $167 $122
美心精緻裹蒸糭3隻套裝 $354 $235
原粒瑤柱裹蒸糭+冰糭套裝 $251 $160
冰糭兩盒
(任選口味系列)		 $168 $103

換領日期：6月12日至6月18日
訂購方法：網上訂購

3. 東海飲食集團：88折優惠

東海飲食集團今年除了出售傳統糭外，如瑤柱綠豆糭、湘蓮鹼水糭及金桂十勝紅豆糭，亦有推出新口味吸引食客就是XO醬西班牙豚肉糭，以自家製XO醬配以西班牙豚肉及花菇，相當惹味。

推廣日期：即日起至6月24日
訂購方法：於東海酒家、東海薈及東海薈・拉斐特分店購買（分店地址

4. 帝京酒店：低至8折

帝港酒店集團旗下的帝京酒店推出多款傳統及新口味端午糭，包括金裝佛跳牆鮑魚糭、三色有機養生糭及至尊足斤裹蒸糭等。

  原價 早鳥優惠
(6月18日前)​
金裝佛跳牆鮑魚糭 (600克) $318 $254
三色有機養生糭 $198 $158
至尊足斤裹蒸糭 (600克) $198 $158
五香瑤柱鹹肉糭 (300克) $128  $102
帝京湘蓮鹼水糭 (220克) $100  $80
端午精選套裝 $524 $393

推廣日期：即日起至6月18日
換領日期：即日起至6月24日
訂購方法：網上訂購

5. 8度海逸酒店：低至81折

8度海逸酒店推出了兩款鹹肉糭及一款口感獨特的五穀香糭，由即日起至6月20日期間訂購，可享低至81折優惠。

  ​原價 早鳥優惠
(6月20日前)​
古法鹹肉糭 $108 $88
上等原隻鮑魚鹹肉糭 $128 $108
黑松露野菌五穀鹹肉糭 $138 $118

推廣日期：即日起至6月20日
換領日期：即日起至6月25日
訂購方法：網上訂購
備註：須於換領日最少4天前致電2126 1960預約（接綫時間為10am-10pm）

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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