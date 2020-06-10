【端午節2020】低至64折！5大品牌端午糭早鳥優惠一覽

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【交稅報稅】買儲稅券預留交稅兼賺息 儲稅券6大Q&A
端午節就到，唔少連鎖品牌及酒店都已推出端午糭應節，梗係要睇實早鳥優惠，最低更見64折，未買就要留意啦。
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1. 聖安娜餅屋：低至66折
聖安娜推出多款端午糭，包括裹蒸糭、鹼水糭、八寶糭及桂花紅荳糭等。由即日起至6月14日，購買端午糭更可享早鳥優惠，低至66折。
|原價
|網上優惠
|VIP優惠
|裹蒸糭+家鄉糭+桂花紅荳糭券（網上限定）
|$324
|$224.7
|$215.5
|裹蒸八寶糭套裝券
|$371
|$270.8
|$259.7
|尊貴極品糭套裝券
|$230
|$167.9
|$161
|特級極品糭套裝券
|$234
|$170.8
|$163.8
|極品八寶糭套裝券
|$278
|$202.9
|$194.6
|極品鹼水雙色糭券
|$90
|$65.7
|$63
|桂花紅荳糭券
|$90
|$65.7
|$63
|江南極品糭券
|$94
|$68.6
|$65.8
|極品家鄉糭券
|$94
|$68.6
|$65.8
|極品元貝金腿裹蒸糭券
|$140
|$102.2
|$98
推廣日期：即日至6月14日
換領日期：網上訂購可自選取貨日期
訂購方法：網上訂購或親臨分店
備註：可免費登記成為會員，使用會員優惠。
2. 美心：端午糭套裝低至64折
美心推出端午糭網店優惠，多款網店限定端午糭套裝低至64折發售。如購買自取端午糭滿328元，即送冰糭1盒。
|原價
|網店優惠(取現貨)
|原粒瑤柱裹蒸糭 + 一品家鄉糭2隻套裝
|$365
|$235
|家鄉靚糭 - 孖寶套裝
|$165
|$118
|原粒瑤柱裏蒸糭 - 經典套裝
|$299
|$192
|原粒瑤柱裹蒸糭2隻套裝
|$334
|$213
|美心原粒瑤柱裹蒸糭
|$167
|$122
|美心精緻裹蒸糭3隻套裝
|$354
|$235
|原粒瑤柱裹蒸糭+冰糭套裝
|$251
|$160
|冰糭兩盒
(任選口味系列)
|$168
|$103
換領日期：6月12日至6月18日
訂購方法：網上訂購
3. 東海飲食集團：88折優惠
東海飲食集團今年除了出售傳統糭外，如瑤柱綠豆糭、湘蓮鹼水糭及金桂十勝紅豆糭，亦有推出新口味吸引食客就是XO醬西班牙豚肉糭，以自家製XO醬配以西班牙豚肉及花菇，相當惹味。
推廣日期：即日起至6月24日
訂購方法：於東海酒家、東海薈及東海薈・拉斐特分店購買（分店地址）
4. 帝京酒店：低至8折
帝港酒店集團旗下的帝京酒店推出多款傳統及新口味端午糭，包括金裝佛跳牆鮑魚糭、三色有機養生糭及至尊足斤裹蒸糭等。
|原價
|早鳥優惠
(6月18日前)
|金裝佛跳牆鮑魚糭 (600克)
|$318
|$254
|三色有機養生糭
|$198
|$158
|至尊足斤裹蒸糭 (600克)
|$198
|$158
|五香瑤柱鹹肉糭 (300克)
|$128
|$102
|帝京湘蓮鹼水糭 (220克)
|$100
|$80
|端午精選套裝
|$524
|$393
推廣日期：即日起至6月18日
換領日期：即日起至6月24日
訂購方法：網上訂購
5. 8度海逸酒店：低至81折
8度海逸酒店推出了兩款鹹肉糭及一款口感獨特的五穀香糭，由即日起至6月20日期間訂購，可享低至81折優惠。
|原價
|早鳥優惠
(6月20日前)
|古法鹹肉糭
|$108
|$88
|上等原隻鮑魚鹹肉糭
|$128
|$108
|黑松露野菌五穀鹹肉糭
|$138
|$118
推廣日期：即日起至6月20日
換領日期：即日起至6月25日
訂購方法：網上訂購
備註：須於換領日最少4天前致電2126 1960預約（接綫時間為10am-10pm）
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊