▲ 【政府派1萬】登記富邦攞政府1萬 最高獲250元現金獎賞 兼享港元定存3.8厘年息

政府派發現金1萬元，市民可於6月21日起登記，經合作的銀行的網上理財登記計劃，最快可於7月8日收到款項。各大銀行爭相推出優惠吸客，富邦亦推出優惠，成功登記計劃的客戶最高有250元現金獎賞，並可享有3.8厘年息港元定存。

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【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元

1. 最高250元現金獎賞

「全新客戶」

開立富邦magi money manager港元有息支票戶口，並同時申請自動櫃員機卡、登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，及透過富邦數碼銀行服務登記計劃的全新客戶，可獲250元現金獎賞。

「現有客戶」

登記「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並透過富邦數碼銀行服務登記計劃，可獲150元現金獎賞。

「現有數碼銀行客戶」

透過富邦數碼銀行服務登記計劃，可獲50元現金獎賞。

2. 定存3.8厘年息

成功登記計劃的用戶，於優惠期內以10萬港元全新資金開立1個月的定期存款戶口，可享3.8厘息特惠年利率。

以上優惠由即日起至8月31日，名額有限，先到先得，額滿即止。

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責任編輯︰陳啟昌

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