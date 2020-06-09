▲ 【政府派錢1萬】拎政府1萬元再額外收$250 銀行推現金獎賞吸新客

政府派錢1萬元，落實「現金發放計劃」細節後，各間銀行陸續推優惠吸新客，吸引新戶在其銀行開戶領取政府派發1萬元，包括以「現金回贈」、「現金獎賞」、「抽獎」等推廣誘客開戶。

富邦宣布，客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客可享250元現金獎賞。

【優惠一：現金獎賞】

「全新客戶」於推廣期內完成以下條件要求，即可獲HK$250現金獎賞：

1.開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口; 及

2.申請自動櫃員機卡; 及

3.登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及

4.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲150元現金獎賞：

1.登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及

2.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有數碼銀行客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲50元現金獎賞：

1.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

▲ 優惠1：現金獎賞

【優惠二：3.8%特息定期存款】

客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，享3.8厘特惠年利率。

▲ 優惠2：特息定期存款

【優惠三：信用卡迎新獎賞】

全新信用卡客戶成功透過富邦銀行任何分行申請信用卡主卡並交齊所需文件可獲100元超市禮券

全新信用卡客戶成功申請信用卡主卡並簽賬滿指定金額即可獲高達500元超市禮券

▲ 優惠3：信用卡迎新獎賞

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