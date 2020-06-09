  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 14:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【政府派錢1萬】拎政府1萬元再額外收$250　銀行推現金獎賞吸新客

收息攻略 13:30 2020/06/09

分享：

【政府派錢1萬】拎政府1萬元再額外收$250　銀行推現金獎賞吸新客

政府派錢1萬元，落實「現金發放計劃」細節後，各間銀行陸續推優惠吸新客，吸引新戶在其銀行開戶領取政府派發1萬元，包括以「現金回贈」、「現金獎賞」、「抽獎」等推廣誘客開戶。

富邦宣布，客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客可享250元現金獎賞。

【優惠一：現金獎賞】

「全新客戶」於推廣期內完成以下條件要求，即可獲HK$250現金獎賞：

1.開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口; 及

2.申請自動櫃員機卡; 及

3.登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及

4.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲150元現金獎賞：

1.登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及

2.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有數碼銀行客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲50元現金獎賞：

1.透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

優惠1：現金獎賞

【優惠二：3.8%特息定期存款】

客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，享3.8厘特惠年利率

優惠2：特息定期存款

【優惠三：信用卡迎新獎賞】

全新信用卡客戶成功透過富邦銀行任何分行申請信用卡主卡並交齊所需文件可獲100元超市禮券

全新信用卡客戶成功申請信用卡主卡並簽賬滿指定金額即可獲高達500元超市禮券

優惠3：信用卡迎新獎賞

===========

【想比較其他銀行網上優惠，按下一頁

相關文章

【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs
2020/06/09
【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs
【政府派錢1萬】1萬元定存三個月　可賺息幾多？（附一覽表）
2020/06/09
【政府派錢1萬】1萬元定存三個月　可賺息幾多？（附一覽表）
【政府派錢1萬】書面申請需時　最遲8月17日始獲發1萬元
2020/06/09
【政府派錢1萬】書面申請需時　最遲8月17日始獲發1萬元
政府派錢1萬元VS商場派消費券　何者更能吸引消費？
2020/05/22
政府派錢1萬元VS商場派消費券　何者更能吸引消費？
現金回贈 信用卡 銀行 港元定期存款 富邦銀行 網上理財 定期存款

上一篇文章

【政府派錢1萬】1萬元定存三個月　可賺息幾多？（附一覽表）

下一篇文章

【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）
【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
港元3個月定期存款 最高4.2厘息
港元3個月定期存款 最高4.2厘息
【政府派錢1萬】1萬元定存三個月　可賺息幾多？（附一覽表）
【政府派錢1萬】1萬元定存三個月　可賺息幾多？（附一覽表）
【派錢1萬】經ZA Bank攞政府一萬 額外賺一千元現金回贈 6個步驟快速開戶
【派錢1萬】經ZA Bank攞政府一萬 額外賺一千元現金回贈 6個步驟快速開戶
【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！
【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！