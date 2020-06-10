【移民澳洲】塔斯曼尼亞州應疫情彈性處理各項簽證　留學就業皆獲調整居留要求

新冠肺炎疫情全球大流行，多國疫情逐漸見緩和，亦相繼計劃放寬出入境限制。疫情打亂了不少人的海外留學，甚至是移民計劃，澳洲塔斯曼尼亞州（Tasmania）因應受疫情影響的留學生及簽證申請者，放寬了簽證的申請要求。當中包括允許已報讀在塔斯曼尼亞州課程的海外新生，在海外以遙距方式完成部分課程，待入境限制取消，符合相關居留要求後，可申請技術提名移民（Skilled nomination program），藉此吸引海外人才。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早前表示，受疫情影響，預計澳洲今個財政年度的淨移民人數，包括留學生及臨時技術工人等，將較上個財年2018/19年大減30%。為減輕疫情對留學生及簽證申請者的影響，塔斯曼尼亞州調整了對技術提名移民申請人的要求，將會靈活處理不同的簽證的申請。

允海外留學生遙距學習

對於在塔斯曼尼亞州留學的海外學生，若已在當地就讀課程，但目前因入境限制而未能入境澳洲，需要以遙距方式部分完成課程，申請人需符合在當地校園學習及居住最少12個月的要求，即可滿足申請技術提名移民的資格。此外，當局亦允許報讀當地課程的海外新生，在入境限制尚未取消前，在海外以遙距方式部分完成課程。不過，有關課程需為期2年或以上，申請人需在入境限制取消後，在當地校園學習及居住最少12個月，才滿足到申請技術提名移民的資格。

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降低全職工作要求

考慮到疫情或會導致在當地工作的人面臨失業，影響到申請人申請技術提名移民的資格，當局將靈活地考慮申請人的工作狀況。在申請人 滿足6個月全職工作要求之前或之後，將根據特定行業，申請人所擁有的技能，以及將來能夠重返全職工作的可能性，彈性地審理每項申請。當局將會考慮的因素包括，在企業停業或減少營業時間前，申請人已 全職工作 最少 3個月、申請人由全職轉為兼職，以及未來 重返工作崗位的可能性等。

塔斯曼尼亞州政府指，當局將因應申請人的情況，包括對移居當地的意願及貢獻等，彈性處理申請，期望可減輕疫情對申請移民簽證的影響。

責任編輯：李瑩

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