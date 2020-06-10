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一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？

博客 11:23 2020/06/10

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一知半解易生誤會　還息不還本 幫你定害你？

根據政府公布，各銀行批出的「預先批核還息不還本」，包括按揭及其他延期還款個案總數超過2.4萬宗。有指數據可能預示部分借款人接近彈盡糧絕，下半年樓市備受壓力。但此類個案，部分可能緣於誤會或意外，未必反映借款人財政有任何問題。

全期總利息或會增加

「還息不還本」的安排，目的是在一定限期內，借款人只需償還借款利息。由於不需還本，期間每月還款總額下跌。但不少分析都指出，此類安排其實是變相延期還款，代價是全期總利息支出增加。由於實際上「還息不還本」的安排說不上甚麼優惠，一般認為，是財政出現一定壓力（例如失業、收入減少）的借款人，才會申請。

由此推論，一般還息不還本為期半年，半年一過恢復正常還款，而相關借款人收入未見改善，便可能要賣樓償債。如果此類個案高達2萬宗，樓市當然面對一定壓力。但事實是，部分人可能是在一知半解之下，被動地申請了自己不需要的「還息不還本」安排。

話說陳先生是某銀行的特選理財客戶，銀行有客戶經理跟進其戶口。過去半年，陳先生的收入亦沒有減少。一天，陳先生收到銀行客戶經理來電，介紹近期的市況。言談間，對方提及銀行有提供按揭還息不還本的安排，每月供款可減少近半，更表示陳先生有興趣的話可即時安排。一聽供款在未來半年可減少，陳先生沒有多想便表示有興趣，再經簡單確認程序，幾天之後便收到訊息表示申請已獲批。

不應因「供款減少」而申請

其後，陳先生才了解，原來「還息不還本」安排會令他的全期利息支出上升。加上他本身其實沒有財政壓力，再聯絡銀行，才成功令下期還款恢復正常。

有財政壓力，希望短期內降低每月還款的人，應該是申請「還息不還本」的主力。但相信陳先生的例子並不罕見，不少人可能在未完全了解相關安排詳情，只是聽到「未來6個月還款減少」便提出申請。

在宏觀層面，要撇開此類本身因誤會而申請的個案，才可判斷多少人單純出於財政需要而申請還息不還本。在個人層面，借款人亦宜了解各類還款安排的詳情，才好作出申請。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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