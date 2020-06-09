Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點

▲ 木村拓哉的2018年作品《搏命保鑣》登上Netflix香港區排行榜第3位。

各大OTT串流影音平台為增賣點而愈出愈多節目，觀眾煲劇睇戲興致也愈高，這星期擠進Netflix香港區排行榜頭十位的，不獨是韓劇、美劇，連木村拓哉的2018年作品《搏命保鑣》也在昨天登上第3位，可見日劇仍然捧場者眾之外，永遠的男神木村拓哉之魅力絕對不可輕視。



原名為《BG～身邊警護人～》的日劇《搏命保鑣》，是朝日電視台於2018年1月開播的冬季木9劇（逢星期四晚上9時播映），由木村拓哉、江口洋介、齋藤工、石田百合子等擔綱演出，講述精英保鑣島崎章（木村拓哉飾）因一次意外而引退，6年後以新人姿態復出當民營保鑣，一邊與年輕隊友磨合一邊以赤手空拳誓死保護目標人物。

▲ 拍畢《悠長假期》幾乎完全息影的山口智子，跟久違24年的木村拓哉「Re-U」成《搏命保鑣》一大賣點。

早前已先後於有線劇集台及香港開電視分別播映，卻未能掀起煲劇話題。現在則成為木村拓哉第一部於Netflix上架的劇集作品（他另有由三池崇史執導的2017年電影《無限之住人》同時上架），並即火速打入排行榜，再次引證OTT平台更能迎合現今觀眾追劇習慣；也證明因為新冠肺炎疫情關係，很多日劇被逼停工甚至延播，令日劇粉絲「餓」劇已久。

▲ 木村拓哉如斯樣衰落魄的中佬look，大家見過未？

放下身段求翻身

以戲論戲，當年陷入SMAP解散後事業低谷的木村拓哉於劇內劇外均力圖翻身的《搏命保鑣》，各方面水平或許不及真正令他come back 的兩套2019年作品：《摘星廚神》及富士電視台開台60周年作《教場》，卻見到曾是日劇收視保證的木村拓哉銳意求變的決心。

▲ 島崎章隱藏曾照顧體育明星河野純也（滿島真之介飾）的精英保鑣資歷。

《搏命保鑣》編劇為曾和木村拓哉在《夢想飛行Good Luck》 及《飆風引擎》合作的井上由美子，她將曾經演過檢察官、首相、鋼琴家、總裁、飛機師、賽車手、極地勘察員……等風光職業的木村拓哉，「降呢」為低級保鑣，可說是他在過去廿多年的日劇生涯中，最冇型、最潦倒落魄又最下靶的角色。

劇中他飾演的島崎章陷入中年危機，婚姻破裂、父子關係不和，任職不能佩槍、只能打拳腳交的近身保鑣。故此每集都安排一名要人（多由有名氣藝人客串）由他保護，木村拓哉也不錫身演出多場埋身肉搏戲，差不多集集都被人打到遍體鱗傷，非常搏到盡。他亦不介意在首集以臉上掛着大眼袋的中佬頹廢look現身，更放膽與現時當道的「師奶殺手」齋藤工同場較量大演對手戲，都足見他放下不少昔日自恃的「木村拓哉」身段。

▲ 陷入中年危機的島崎章，在一間拉雜成軍的新公司當低級保鑣欲低調翻身，與年輕隊友合作需要斷磨合。

第2季下周四開催

劇中島崎章多次發揮「沒有槍等具殺傷力武器反而更能保護人」的本色，他任職「日之出警備保障」新設立的「身邊警備課」私人保鑣（Bodyguard，簡稱BG），被警視廳管轄，故老是被飾演警視廳警護課（Security Police ，簡稱SP）要員落合義明（江口洋介飾）看不起，多次團隊出任務都是要冒住被吊銷保全業牌照的危機，高度帶出保鑣行業的實況和問題。結局島崎章5人對抗有4萬人日本警察組織，一貫日劇熱血作風。

▲ SP落合義明專責保護厚生勞働大臣、結局成為日本女首相的立原愛子（石田百合子飾），跟島崎章差點發生像向同名美國片《護花傾情》致敬的主僕戀。

《搏命保鑣》也像一次木村拓哉與過往劇集拍檔的reunion：《律政英雄》的大塚寧寧於第2集飾演被島崎章保護的法官妻子；第7集大吵大鬧出場的萩原聖人，則是兩人繼26年前的《青春無悔》再度合演；《Priceless無價人生》的童星田中奏生飾演其兒子島崎瞬；當然不能不提同在第7集現身、飾演其前妻仁美的山口智子這終極彩蛋，1996年《悠長假期》的經典銀幕情侶於劇中重逢，教不少日劇迷大感驚喜。

▲ 第2季有市川實日子、勝村政信及仲村亨等實力演員加盟。

朝日電視台前日宣布早前因疫情而停拍的第2季《搏命保鑣》（原定4月首播），不但已於上星期復工，亦鐵定於下周四（6月18日）開播，第1集更會加長20分鐘。原班人馬如木村拓哉、齋藤工、菜菜緒及間宮祥太朗繼續上陣，今季講述島崎章曾任職的私人保鑣公司被收購後，新公司「KICKS CORP」只保護政界、財經界VIP的「利益優先」方針，與他「成為弱者之盾」的理念不符，令他決定成為自由執業的私人保鑣，與原公司抗衡。至於留下來的保鑣們亦要面對公司方向的轉變，以及與新成員的磨合。

Info

第1季全9集《搏命保鑣》已在Netflix上架

▲ 曾飾演《權力遊戲》「北方之王」Robb Stark、迪士尼真人版《仙履奇緣》王子的理察麥登，飾演的內政保鑣智勇雙全有情有義。

人氣英劇《特種保鑣》

至於明珠台剛在星期一晚起首播的一連6集《特種保鑣》（Bodyguard），則將保鑣這職業猶如人肉擋箭牌般高風險，展露無遺。這套2018年大熱英劇講述曾參與阿富汗戰爭的前英軍David（理察麥登飾），回國後被調派當英國內政大臣Julia的貼身保鑣，每集都有連場激戰，包括槍林彈雨的伏擊、反恐拆彈，以及間諜竊聽等，劇力緊張得令觀眾透不過氣，難怪成為BBC近10年最高收視劇集，亦登上Netflix平台（中文劇名為《內政保鑣》）面向全球觀眾。男主角理察麥登（Richard Madden）更憑此劇獲頒金球獎視帝等大獎而片約不斷，曾參演《搖滾太空人》及《1917》等大製作。