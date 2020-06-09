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確保衛生手錶要定期清潔　專家教正確使用CLOROX消毒濕紙巾及酒精棉片

博客 19:41 2020/06/09

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為確保衛生，手錶應每兩周消毒一次。

鐘錶培訓導師Eldon Chim上回跟大家分析過應否用酒精消毒手錶，今回則告訴大家要用的話，應該用哪類型的酒精。

首先Eldon表示消毒酒精常見種類有乙醇（ethanol, ethyl alcohol）和異丙醇（isopropyl alcohol, IPA）兩種。乙醇類產品多用作皮膚消毒方面，因為比異丙醇較易揮發，不容易殘留在皮膚上引致皮膚發炎。

鐘錶培訓導師Eldon Chim提醒大家消毒手錶要選異丙醇而非乙醇。（受訪者提供）

至於消毒腕錶，卻以異丙醇更常用，Apple官網早前發布了為旗下產品（包括Apple Watch）消毒的建議方法，就是以70%異丙醇酒精棉片或者CLOROX消毒濕紙巾擦拭金屬表面。

別以酒精浸錶

一般來說腕錶都是以性質穩定的不銹鋼、18K金、鉑金或鈦等金屬製成，因此以70%-75%濃度的異丙醇酒精棉片擦拭，並不會對它們有損害。

CLOROX消毒濕紙巾以及專門用來擦拭眼鏡或腕錶的酒精棉片，都輕易在市面買到。（受訪者提供）

至於近年流行的青銅腕錶，因為青銅是耐腐蝕的合金，跟酒精並不會產生化學反應，大家亦毋須擔心；而陶瓷和碳纖維等複合材質腕錶，由於物料結構較複雜，大部分品牌建議腕錶避免接觸酒精及化學劑等。而在異丙醇酒精以外，其他消毒劑如漂白水等，是絕對不能用來為手錶消毒清潔，否則會對金屬造成腐蝕。

不少手錶都採用旋入式錶冠，大家以酒精清潔的時間要記得先將錶冠鎖緊。（受訪者提供）

Eldon再參考了一些珠寶商的建議，他們在清潔K金飾品的時候也會使用酒精，甚至把飾品短時間泡在酒精裏除污，再以清水沖淨擦乾。不過，上回提到錶殼內的防水膠圈遇酒精的話會容易受損，所以Eldon建議大家千萬別把腕錶浸在酒精裏。

每兩周消毒一次

在疫情爆發以來，Eldon外出主要佩戴兩款腕錶，由於其中一款設有一個功能按把，因此他會特別注意避免過度用力按壓酒精棉片，以防擠出太多酒精滲入按把；另一款手錶則設有旋入式錶冠，在消毒前就要先鎖緊，最後一定要以錶布擦乾。

Eldon佩戴的Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum World Time，由於在8時位置有一功能按把，因此他清潔時會額外小心，避免過度用力按壓酒精棉片而擠出太多酒精滲入按把。（經濟日報資料圖片）

而專門用來擦拭眼鏡或腕錶的酒精棉片就是以異丙醇作為消毒介質，在市面上不難買到，方便實用，大多的腕錶專門店也都採用。

資料來源︰Mister Know How

整理︰梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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