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EG今早預售台灣製中童口罩　紅磡逸‧酒店自助早餐$45

消費錦囊 07:00 2020/06/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. EG台灣製中童口罩 今早11時預售

EG 驅蚊帶將於今日（10日）上午11時起，在網站開售台灣製中童口罩，每盒10個裝售35元，每人最多可購20盒。

詳情：【口罩供應】EG台灣製中童口罩周三預售 每盒10個裝售35元 （附預購詳情）

2. 土司工坊：指定南洋美食 $48

土司工坊於今日（10日）上午11時後提供4款馳名南洋美食優惠，低至69折，全部只售$48。優惠更適用於堂食及外賣，惟數量有限，售完即止。

優惠產品︰

  • 馬來西亞肉骨茶 (原價︰$70) (大食代及食代館除外)，每店只限100份！
  • 星洲叻沙 (原價︰$66) (大食代及食代館除外)
  • 新加坡椰漿飯配雞扒 (原價︰$54) (只限大食代及食代館分店)
  • 馬來咖哩雞扒麵 (原價︰$56) 

分店地址及電話

3. 紅磡逸‧酒店：自助早餐$45

由即日起至2020年6月30日，於紅磡逸‧酒店（Hotel sáv）惠顧自助早餐，星期一至五只需$45，星期六、日及公眾假期亦只需$60。食客只需於用餐當日於逸‧酒店地下大堂購票，毋須預訂。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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