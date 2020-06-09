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【口罩供應】EG台灣製中童口罩周三預售 每盒10個裝售35元 （附預購詳情）

消費錦囊 19:03 2020/06/09

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，學生相繼復課，不少商家均陸續開售兒童口罩。EG 驅蚊帶公布，將會在周三（10日）上午11時起，在網站開售台灣製中童口罩，每盒10個裝售35元，每人最多可購20盒。

【延伸閱讀】【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場

EG 驅蚊帶公布，將會在周三（10日）上午11時起，在網站開售台灣製中童口罩，每盒10個裝售35元，首批現貨3000盒，先到先得。EG 指，考慮到家庭需要，每人最多可購買20盒。EG表示，由於人手有限，執貨需時，出貨需時7至10個工作天。成功付款訂購後，不設任何退款退貨，故請詳細參閱口罩規格及產品詳情等資料。

購買網站：EG網店

EG 口罩 ( 中童 ) 10個裝 (非獨立裝)

  • 三層物料，多重過濾細菌及顆粒
  • 密封包裝，衛生放心 (非獨立裝)
  • 台灣檢測機構測試:  BFE > 99% , PFE > 99% , VFE>99% (台灣標準 CNS14774)，達Level 3 標準
  • GMP認證工廠，獲選為台灣政府生產口罩的工廠之一
  • ISO 13485 醫療級認證工廠
  • 口罩顏色: 藍色
  • 尺寸：14.5 cm x 9 cm
  • 台灣製造

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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