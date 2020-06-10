鴻福堂藥製龜苓膏 限時優惠$100/4盅！ 消費錦囊 09:00 2020/06/10 分享： 春天濕氣重，唔少人會選擇食龜苓膏解毒。鴻福堂推出限時優惠，藥製龜苓膏$100/4盅！ 由即日起至6月12日，優惠期內在全綫鴻福堂分店（機場及山頂廣場分店除外），即可享有藥製龜苓膏$100/4盅優惠。數量有限，售完即止。 撰文：hket小編 ========== 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【口罩供應】EG台灣製中童口罩周三預售 每盒10個裝售35元 （附預購詳情） 2020/06/09 【口罩供應】EG台灣製中童口罩周三預售 每盒10個裝售35元 （附預購詳情） Pandora 夏日限定優惠！指定首飾低至5折 2020/06/09 Pandora 夏日限定優惠！指定首飾低至5折 Dazzling Cafe 周年慶！ 指定身份證號碼 最高全單5折 2020/06/09 Dazzling Cafe 周年慶！ 指定身份證號碼 最高全單5折 【口罩供應】樓上周二網上預售兒童3D口罩 每盒30個售69元（附預購方法） 2020/06/08 【口罩供應】樓上周二網上預售兒童3D口罩 每盒30個售69元（附預購方法） 【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場 2020/06/08 【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場 著數優惠