鴻福堂藥製龜苓膏 限時優惠$100/4盅！

春天濕氣重，唔少人會選擇食龜苓膏解毒。鴻福堂推出限時優惠，藥製龜苓膏$100/4盅！

由即日起至6月12日，優惠期內在全綫鴻福堂分店（機場及山頂廣場分店除外），即可享有藥製龜苓膏$100/4盅優惠。數量有限，售完即止。



撰文：hket小編

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