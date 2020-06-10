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鴻福堂藥製龜苓膏 限時優惠$100/4盅！

消費錦囊 09:00 2020/06/10

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春天濕氣重，唔少人會選擇食龜苓膏解毒。鴻福堂推出限時優惠，藥製龜苓膏$100/4盅！

由即日起至6月12日，優惠期內在全綫鴻福堂分店（機場及山頂廣場分店除外），即可享有藥製龜苓膏$100/4盅優惠。數量有限，售完即止。
 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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