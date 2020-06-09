▲ 【政府派錢1萬】書面申請需時 最遲8月17日始獲發1萬元

政府派錢1萬元，終於拍板派錢細節。大家除了留意申請日期，以及如何登記領取1萬元外，也要留意是次政府派錢1萬元，若以書面申請的話，處理時間比電子登記長，對不同年齡組別的發放1萬元的日期時間也有不同。

登記詳情：

開放登記日期：2020年6月21日

截止日期：2021年12月31日

符合資格人士：2021年3月31日前年滿18歲人士

登記方法：

電子或書面登記

電子申請方法：

可到銀行網站或個人電子銀行登記。市民如於6月21日至6月30日期間申請，最快7月8日收錢；而6月30日後登記，登記後約一星期後就收到錢。

書面申請方法：

如沒有銀行戶口，可透過書面登記，填表格後交到銀行分行，或寄到香港郵政信箱182020。

書面申請的處理時間比電子登記長。細節如下：

1955年或之前出生，2020年6月21日接受登記，收款日期為2020年7月20日。

1956年至1970年，於2020年7月5日起接受登記，並於2020年8月3日起收到款項。

1971年至2002年出生，於2020年7月19日起接受登記，於2020年8月17日開始收到1萬元。

總括來說，書面登記兩星期後就收到錢。

表格可於網上下載、銀行、民政事務處咨詢服務中心、社會福利辦事處及房屋委員會豁下的公屋辦事處，一共有千多個地方可索取表格。