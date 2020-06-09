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【政府派錢1萬】善用政府1萬元　盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs

理財學堂 18:44 2020/06/09

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【派錢1萬】盤點1萬蚊以下入場費的ETF、REITs

政府的1萬元現金發放計劃將於6月21日開始接受登記，除了可用來消費，將1萬元用來投資，為資產增值亦是一個好選擇。本網盤點了部分入場門檻少於1萬元的ETF及REITs，看看有沒有你的心水！

【延伸閱讀】【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）

1萬元可入場的ETF

在港股市場中，較為人熟悉的ETF要數追蹤恒指表現的盈富基金 （02800） ，惟入場門檻較高，以2020年6月9日收市價計，盈富基金不連手續費的入場費12,720元。以下為部分為入場費低於1萬元的ETF。

一萬元可入場的ETF

1萬元可入場的REITs

房地產信託基金（REITs）主要靠租金收入派息，由於相對較高息，派息穩定，故一直都有大批捧場客。領展房產基金 （00823） 亦是港股中廣為人知的REITs，更深受食息一族的喜愛，領展早前將每手買賣單位由500個改為100個，入場門檻大減，現時不足1萬元已可買到一手。

一萬元可入場的REITs

要注意的是，部分低門檻的ETF或REITs，成交可能偏低，投資者需要留意資金流動性風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 理財學堂

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