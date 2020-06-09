▲ 調查：港全職打工仔平均年薪達47.2萬元冠絕全球 咖啡售價全球第6貴

香港生活成本高昂，居住成本之高更是冠絕全球。根據世邦魏理仕《2020全球生活報告》顯示，香港再度蟬聯全球樓價最貴城市榜首，其次則為慕尼黑及新加坡。此外，報告也發現，香港是全球年薪最高的城市，平均全職打工仔的年薪為約47.2萬港元。不過，香港的其他日常消費同樣高企，在全球均排列10名以內。

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樓價冠絕全球 平均月租達2.1萬元



世邦魏理仕發布《2020全球生活報告》，在全球39個重點城市的住宅市場數據與發展趨勢進行分析，並比較各地城市的生活成本。報告顯示，2019年全球住宅價格最高的十大城市有一半位於亞洲，香港位列榜首，平均樓價為1,254,442美元（約1,000萬港元），較2018年上升了4.7%；其次為慕尼黑、新加坡、上海及深圳。租金方面，香港平均月租為2,682美元（約21,456港元），排名全球第3，僅次於紐約及阿布扎比。

港人平均年薪全球最高 月薪約4萬元

除了居住成本為全球最高，報告發現，港人平均年薪也是全球最高。本港全職人士的平均年薪為61,022美元，即每月薪約3.9萬港元，排名第1。其次則為悉尼，平均全職人士的年薪為57,959美元，即每月薪約3.7萬港元；排名第3為慕尼黑，平均全職人士的年薪為57,959美元，即每月薪約3.7萬港元。

10大平均年薪最高城市 1 香港 61,022美元

（約47.2萬港元） 2 悉尼 57,959美元

（約44.9萬港元） 3 慕尼黑 57,425美元

（約44.5萬港元） 4 紐約 56,571美元

（約43.8 萬 港元） 5 墨爾本 56,097美元

（約43.4萬港元） 6 巴黎 53,842美元

（約41.7萬港元） 7 芝加哥 52,034美元

（約40.3萬港元） 8 倫敦 50,738美元

（約39.3萬港元） 9 杜拜 50,409美元

（約39.0萬港元） 10 利雅得 49,843美元

（約39.0萬港元）

咖啡售價全球第4 健身會費全球第6



報告也比較了各城市日常生活消費的成本，香港多項日常消費排列10名以內，每杯咖啡平均售價為4.63美元（約37港元），排名全球第4，每月健身會費平均約為74.63美元（約600港元），排名全球第6；2人用餐的平均開支約51.33美元（約410港元），排名全球第22。

責任編輯：李瑩

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