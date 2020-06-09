▲ 【書展兼職】書展7月15日開幕 參展商聘兼職時薪高達80元

本港新冠肺炎疫情漸緩，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（8日）在記者會表示，香港書展2020將於7月15至21日於香港會議展覽中心舉行。書展向來是不少學生兼職的機會，從各大招聘平台可見，已有不少參展商招聘兼職職位，時薪最高更可達80元。

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（資料截至2020年6月9日，綜合市場各大求職資訊平台，一切以招聘機構為準。）

（一）

職位：客戶服務主任

時薪：70至80元

地點：灣仔

職責：於2020書展工作，向客人介紹產品、日常店務及參與市場推廣策劃工作

要求：大學生，主修任何學科，有銷售經驗者優先；成熟、有責任感，工作勤奮、主動積極、待客有禮

申請：littledinosaur.hongkong@gmail.com

機構：Little Dinosaur Hong Kong Limited

（二）

職位：書展倉務員

時薪：55元

地點：荃灣工業中心／灣仔會展

職責：處理倉務工作、搬貨、執貨、包裝及加工，並於香港書展活動期間於 灣仔會場理貨

要求：大專或以上程度、無相關經驗者亦作考慮及可額外於星期六加班工作優先

申請：致電2942 9299或WhatsApp 9248 4998查詢及預約面試

機構：教育出版社有限公司

（三）

職位：書展推廣員／收銀員

時薪：45至50元（另設勤工獎金及表現獎金）

地點：灣仔會議展覽中心

職責：於香港書展活動會場協助推銷書籍、維持會場秩序、理貨及執貨等工作

要求：大專學歷或具相關經驗、具收銀經驗更佳、喜歡團隊工作， 具良好表達及溝通能力、積極，勤奮，守時，有責任感

申請：hrdep@popularworld.com

機構：樂思教育出版有限公司

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（四）

職位：書展推廣員

時薪：50至80元

地點：灣仔會議展覽中心

職責：於香港書展2020推廣卡牌遊戲產品，銷售及向客人提供產品知識

要求：中六程度；良好粵語優先；一般普通話、一般英語；懂讀寫中文及英文；良好溝通技巧，工作主動，懂卡牌優先，有展覽工作經驗優先

申請：ptjob@mtgmintcard.com

機構：MTG Mint Card Limited

（五）

職位：書展推廣員

時薪：65元

地點：灣仔會議展覽中心

職責：提供客戶服務並處理一般查詢，現場按指示執行工作

要求：16歲以上，主動有禮，對編程（Scratch）及STEM有研究優先考慮

申請：vivian.yip@winwinindustrial.com

機構：Win Win Industrial Company Limited

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