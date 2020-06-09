推介一攻一守心水港股

港股上周表現強勁，有人樂觀，有人憂慮，但要投資的話，總可以揀到心水股，今期推介兩隻股，一隻主攻，一隻着重防守。

進取主攻：移卡

移卡 （09923） 是第三方支付服務供應商，業務分為一站式支付及科技賦能商業服務兩大類。

一站式支付服務包括：

1. 基於應用程式的支付服務，客戶可透過移卡的應用程式支付，或客戶可通過第三方應用錢包向移卡商戶進行支付；

2. 傳統支付服務，使客戶可接受非應用程式的非現金支付，包括接受使用傳統支付終端的銀行卡支付。

科技賦能商業服務有多項增值服務︰

1. 商戶SaaS產品，如「智掌櫃」餐飲管理信息系統等；

2. 營銷服務，為廣告、營銷工具及解決方案；

3. 金融科技服務，如助貸服務、委託貸款及保險轉介服務。

截至2019年底，移卡的收入為22.6億元（人民幣•下同），按年升127.4%。經營利潤3.52億元，按年升963%。

收入大增是因為總支付交易量於2019年達1.5萬億元，按年升92.6%。活躍支付服務客戶由380萬名增至530萬名。交易量上升是因為代理人數由2018年底3,000人增至去年底的9,000人，佣金亦由65.6%升至69.1%；以及客戶支付頻率及交易量上升。

於2019年，支付業務為核心業務，但佔整體收入百分比由2018年97.5%降至92.2%。應用程式支付及傳統支付，分別佔總收入69%及23.2%。

在科技賦能商業服務收入方面，佔總收入7.8%，較2018年的2.5%，顯著上升。其中，商戶SaaS產品佔0.7%；營銷服務佔4.8%；金融科技服務佔2.3%。科技賦能商業服務是重要的變現手段，因為毛利率達66.1%，貢獻毛利達18.1%。

內地支付交易量仍將持續上升，移卡上市後有更多資金投入擴市佔及研發，屬具潛力的長綫倍升股。

變陣防守：領展

領展 （00823） 上周公布了全年業績，最令人驚喜的是末期每基金單位分派1.46元（港元•下同），按年升3.7%。截至2020年3月底止的財年，領展的收益按年升6.8%，至107.18億元。在惡劣經營環境下，部分房託均減派息，領展保持增長，投資者應感到欣慰，但再深入看，卻不無隱憂。

由於香港近一年變化極大，所以要較充分了解社會事件及新冠肺炎所帶來影響，較好是從半年業績比較。在上半財年，即去年4月至9月底，是社會事件不斷升溫時期，據S&P Capital IQ數據，收益及物業收入淨額，分別為53.3億元及41.3億元，按年升8.2%及8.3%。投資物業公平值增加36.6億元。

在下半財年，即去年10月至今年3月底，社會事件最為激烈及新冠肺炎爆發期間，領展收益及物業收入淨額，分別為53.9億元及40.9億元，按年升5.5%及1.8%。

從半年收入變化看，社會事件雖有負面影響，但並非十分顯著，這是由於領展與民生相關較大，而新冠肺炎疫情令本地民生都受到直接打擊，領展亦遭殃。

截至今年3月底，香港收入及資產分別佔整體86.5%及89.9%。雖然內地租金增長強勁，上財年整體續租金上調3成，但香港市道疲弱及物業估值下調，會限制領展增派息能力。過去雖然息率一向偏低，因為增長憧憬令領展成有升有息股，但日後較應傾向視為收息股看待，股息率達5厘或以上才收集。

（筆者持有移卡）

（節錄）

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