▲ 信用卡網上簽賬回贈5%好着數？記住留意細節位

早前有網友報料，話恒生銀行張MPOWER信用卡回贈升咗級，回贈比率仲高過滙豐銀行嘅Red Card，到底係咪真係咁吸引？

第一睇望落去又幾順眼喎，「所有」網上簽賬5% Cash Dollar回贈！

不過如果大家係華田忠實fans，會記得我喺之前嘅專欄就已經講過張MPOWER卡，當時佢標榜自己網購4.4%，但其實係「假」嘅，倒帶畀大家睇吓：

咁今次又係咪堅嘅呢？

不如先睇網友嘅回覆：「哈！主版面冇，我有睇T&Cs，但係係Welcome pack嗰啲！原來喺至潮優惠度。都係陰陰濕濕。咁我繼續用Red Card。」

乜事呢？我又唔可以話佢陰濕嘅，至少佢無講大話嘛！只係個Related嘅T&C無放喺Immediately below個Promote page嗰度，而要兜個圈出埋去優惠個Registration page先有相關T&C可以搵到嘅。

不過講明先，個Promote page係「無」direct link去睇相關T&C，唔信大家可以去睇吓，係無呢個5%回贈嘅T&C架！

咁啱嘅嗰份T&C「恒生MPOWER卡5%Cash Dollars回贈優惠」之條款及細則又寫咗啲乜嘢呢？

第8點咁樣寫：

合資格網上購物簽賬包括於優惠期內於網上以港幣或外幣付款之簽賬，簽賬金額以信用卡月結單上的簽賬貨幣及已折算為港幣之金額為 準。合資格之網上購物簽賬只計算單一網上購物簽賬淨值滿HKD300或其外幣等值之交易。

每張單最少要300元，都可以接受啦！但留意第14點：

每個信用卡戶口就合資格網上購物簽賬於每個月最多合共可額外獲享$200 Cash Dollars回贈。

由於佢底板係0.4%回贈，即係送額外4.6%，簡單數學$200 / 4.6% = $4,378，每個月得嗰4千幾蚊，買部iPhone都唔夠啦！（SE係得嘅……）。

即係呢……可唔可以畀少少氣度呢？無錯無錯，阿媽張Red Card係4%，係少你少少咁多多，但係人哋又唔係Set最低一張單幾錢、又唔會話上限幾多，呢啲咪霸氣咯，仲要將張T&C收得鬼死咁入，咁你即係蝦啲人唔識玩啫係咪？

唔信嘅，畀張Cap screen大家睇吓，繼續都係呢個 「恒生MPOWER卡5%Cash Dollars回贈優惠」：

又係嗰啲甚麼Cat 1最多$100、Cat 2／3最多$200，仲要個客登記，驚死人Free rider咁……

我都係抄返我之前專欄段字：

呢張Red Card又如何呢？簡單之極，用返佢啲Tagline： 4%網上簽賬，無回贈上限、無最低簽賬要求、毋須登記賺獎賞及永久免年費。 申請要求只係月薪$10,000，而呢張仲要係World MasterCard。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：行山 M 仔卡的小氣玩法】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。