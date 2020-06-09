  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 13:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）

收息攻略 12:45 2020/06/09

分享：

財政司司長陳茂波昨日公布現金發放計劃派錢1萬元的詳情，市民可於6月21起申請 ，如是透過銀行的網上理財登記計劃，最快7月8日可收到款項。突然多了1萬元資金，預其拿去消費，不如用作投資的資金，累積財富。

【派錢1萬】6‧21父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

【現金發放計劃】派錢1萬6月21日接受申請　一文看清銀行網上優惠 最高獎賞攞多1萬

以下一表是入場費1萬元以下的恒指成份股（俗稱「藍籌股」），當中部份不缺高股息率的股份，最高是中國神華 （01088） ，12個月周息率為10.4厘，其次是兩隻油股，中石化 （00386） 及中海油 （00883） ，預測股息率分別為9.21厘及8.07厘。

股份 中午收報（元） 每手股數（股） 一手入場費（元） 12個月周息率（厘）
中國神華 （01088） 13.2 500 6,600 10.4
中石化 （00386） 3.68 2,000 7,360 9.21
中海油 （00883） 9.66 1,000 9,660 8.07
中國銀行 （03988） 2.98 1,000 2,980 7.01
交通銀行 （03328） 4.93 1,000 4,930 6.91
中國石油 （00857） 2.88 2,000 5,760 6.55
新世界 （00017） 9.2 1,000 9,200 5.54
建設銀行 （00939） 6.36 1,000 6,360 5.46
工商銀行 （01398） 5.21 1,000 5,210 5.46
中信 （00267） 8.12 1,000 8,120 5.42
中國旺旺 （00151） 5.9 1,000 5,900 4.69
萬洲國際 （00288） 6.93 500 3,465 4.55
領展 （00823） 67.9 100 6,790 4.15
中國聯通 （00762） 4.65 2,000 9,300 3.46

*資料來源︰彭博

 

責任編輯︰陳啟昌

======

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 收息之選

相關文章

【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元
2020/06/08
【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
2020/06/08
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？

最新專欄文章 更多

【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）
2020/04/28
【收息股】10隻精選收息股 最高8.2厘息（附表）
【滙豐不派息】有滙豐小股東失落數萬元股息「不知如何過活」 向證監會申訴要求跟進
2020/04/17
【滙豐不派息】有滙豐小股東失落數萬元股息「不知如何過活」 向證監會申訴要求跟進
受惠救市政策　 收息首選投資級債券
2020/04/16
受惠救市政策　 收息首選投資級債券
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
2020/04/02
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【滙豐不派息】堪輿學家︰滙豐獅子銅像受損不利風水　
2020/04/01
【滙豐不派息】堪輿學家︰滙豐獅子銅像受損不利風水　
收息股 政府政策 銀行 財政司 陳茂波 網上理財 藍籌股 恒生指數

下一篇文章

【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港元3個月定期存款 最高4.2厘息
港元3個月定期存款 最高4.2厘息
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
【穩陣賺息】「提早」拎政府1萬　如何無本生利兩個月穩賺10厘年息
【穩陣賺息】「提早」拎政府1萬　如何無本生利兩個月穩賺10厘年息
【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！
【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！
【派錢1萬】經ZA Bank攞政府一萬 額外賺一千元現金回贈 6個步驟快速開戶
【派錢1萬】經ZA Bank攞政府一萬 額外賺一千元現金回贈 6個步驟快速開戶
【存款收息】港元儲蓄存款兩個月　賺息高達10厘！
【存款收息】港元儲蓄存款兩個月　賺息高達10厘！