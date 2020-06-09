【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）

財政司司長陳茂波昨日公布現金發放計劃派錢1萬元的詳情，市民可於6月21起申請 ，如是透過銀行的網上理財登記計劃，最快7月8日可收到款項。突然多了1萬元資金，預其拿去消費，不如用作投資的資金，累積財富。

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以下一表是入場費1萬元以下的恒指成份股（俗稱「藍籌股」），當中部份不缺高股息率的股份，最高是中國神華 （01088） ，12個月周息率為10.4厘，其次是兩隻油股，中石化 （00386） 及中海油 （00883） ，預測股息率分別為9.21厘及8.07厘。

股份 中午收報（元） 每手股數（股） 一手入場費（元） 12個月周息率（厘） 中國神華 （01088） 13.2 500 6,600 10.4 中石化 （00386） 3.68 2,000 7,360 9.21 中海油 （00883） 9.66 1,000 9,660 8.07 中國銀行 （03988） 2.98 1,000 2,980 7.01 交通銀行 （03328） 4.93 1,000 4,930 6.91 中國石油 （00857） 2.88 2,000 5,760 6.55 新世界 （00017） 9.2 1,000 9,200 5.54 建設銀行 （00939） 6.36 1,000 6,360 5.46 工商銀行 （01398） 5.21 1,000 5,210 5.46 中信 （00267） 8.12 1,000 8,120 5.42 中國旺旺 （00151） 5.9 1,000 5,900 4.69 萬洲國際 （00288） 6.93 500 3,465 4.55 領展 （00823） 67.9 100 6,790 4.15 中國聯通 （00762） 4.65 2,000 9,300 3.46

*資料來源︰彭博

責任編輯︰陳啟昌

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