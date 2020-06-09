【政府派1萬】1萬蚊入場費買藍籌兼賺高息 3隻股息率逾7厘！（附股息率列表）

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【港元定期存款】存款生息 定存$1,000都可賺息2厘！
財政司司長陳茂波昨日公布現金發放計劃派錢1萬元的詳情，市民可於6月21起申請 ，如是透過銀行的網上理財登記計劃，最快7月8日可收到款項。突然多了1萬元資金，預其拿去消費，不如用作投資的資金，累積財富。
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以下一表是入場費1萬元以下的恒指成份股（俗稱「藍籌股」），當中部份不缺高股息率的股份，最高是中國神華 （01088） ，12個月周息率為10.4厘，其次是兩隻油股，中石化 （00386） 及中海油 （00883） ，預測股息率分別為9.21厘及8.07厘。
|股份
|中午收報（元）
|每手股數（股）
|一手入場費（元）
|12個月周息率（厘）
|中國神華 （01088）
|13.2
|500
|6,600
|10.4
|中石化 （00386）
|3.68
|2,000
|7,360
|9.21
|中海油 （00883）
|9.66
|1,000
|9,660
|8.07
|中國銀行 （03988）
|2.98
|1,000
|2,980
|7.01
|交通銀行 （03328）
|4.93
|1,000
|4,930
|6.91
|中國石油 （00857）
|2.88
|2,000
|5,760
|6.55
|新世界 （00017）
|9.2
|1,000
|9,200
|5.54
|建設銀行 （00939）
|6.36
|1,000
|6,360
|5.46
|工商銀行 （01398）
|5.21
|1,000
|5,210
|5.46
|中信 （00267）
|8.12
|1,000
|8,120
|5.42
|中國旺旺 （00151）
|5.9
|1,000
|5,900
|4.69
|萬洲國際 （00288）
|6.93
|500
|3,465
|4.55
|領展 （00823）
|67.9
|100
|6,790
|4.15
|中國聯通 （00762）
|4.65
|2,000
|9,300
|3.46
*資料來源︰彭博
責任編輯︰陳啟昌
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