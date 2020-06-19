【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送黃金又送現金　邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）

政府派錢1萬，市民最快可於星期日（21日），父親節，起登記申請「現金發放計劃」。各銀行亦吼準這次「現金發放計劃」商機，推優惠吸引客戶到其銀行開戶拎錢。除「現金回贈」、「特惠存款利息」、也有銀行在一金難求之下，送千足金誘客開戶。

市民要領取政府派錢1萬元現金，最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。多間銀行推出優惠搶客。

【派錢1萬懶人包】6‧21父親節起登記 一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

【開e-banking】登記網上銀行一星期收錢 4大銀行登記網上銀行方法

花旗銀行—最高獲額外10萬元

於8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞。此外，客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。

此外，新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，存入50,000港元新資金並維持半年，可額外賺取500港元現金。

滙豐銀行—最高獲額外1萬元

在8月31日或之前透過滙豐登記計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金的客戶，即可享有1個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬港元。此外，於推廣期內登記的合資格客戶亦有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、 蘋果iPhone SE 128GB智能電話（60個名額）及蘋果iPad Air 256GB平板電腦（20個名額）。

恒生銀行—最高獲額外1萬元

透過個人e-Banking或Mobile App登記，系統會自動輸入登記所需的個人和帳戶資料，客戶揀選入帳戶口，並提供/確認具有短訊服務功能之聯絡電話號碼，並接受相關聲明及確認資料，即可完成登記程序。此外可自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元及20元現金獎，名額分別有5個及9,000個。

中銀香港—4.3%港元定存

於6月21日至9月30日期間，成功透過該行登記計劃，將自動參加大抽奬，大抽奬分為三輪，最高可贏得價值港幣 100,000 元的購物禮券。

另外，由由即日8月31日，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠。客戶可以10萬元開立3 個月定期存款，年利率為4.3%，即利息收入為約1000元。

【其他銀行優惠】

渣打、工銀亞洲、大新銀行、東亞、星展：按此

眾安、富邦、建銀亞洲、南洋商業、招商永隆，上商、中信：按此

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責任編輯︰陳啟昌

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