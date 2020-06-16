【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送千足黃金好吸引（更新至6月16日）

政府派錢1萬，市民最快可於6月21日（星期日；父親節）起登記申請。各銀行亦吼準這次「現金發放計劃」商機，推優惠吸引客戶到其銀行開戶拎錢。除「現金回贈」、「特惠存款利息」、也有銀行在一金難求之下，送千足金誘客開戶。

市民要領取政府派錢1萬元現金，最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。多間銀行推出優惠搶客。

【派錢1萬懶人包】6‧21父親節起登記 一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

【開e-banking】登記網上銀行一星期收錢 4大銀行登記網上銀行方法

花旗銀行—最高獲額外10萬元

於8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞。此外，客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。

此外，新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，存入50,000港元新資金並維持半年，可額外賺取500港元現金。

滙豐銀行—最高獲額外1萬元

在8月31日或之前透過滙豐登記計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金的客戶，即可享有1個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬港元。此外，於推廣期內登記的合資格客戶亦有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、 蘋果iPhone SE 128GB智能電話（60個名額）及蘋果iPad Air 256GB平板電腦（20個名額）。

恒生銀行—最高獲額外1萬元

透過個人e-Banking或Mobile App登記，系統會自動輸入登記所需的個人和帳戶資料，客戶揀選入帳戶口，並提供/確認具有短訊服務功能之聯絡電話號碼，並接受相關聲明及確認資料，即可完成登記程序。此外可自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元及20元現金獎，名額分別有5個及9,000個。

中銀香港—4.3%港元定存

全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠。客戶可以10萬元開立3 個月定期存款，年利率為4.3%，即利息收入為約1000元。

渣打銀行—最高獲額外1萬元

由6月21日至8月15日期間，透過渣打登記並成功收取款項，即可自動參加大抽獎，同樣有機會贏取額外1萬元現金獎，每星期名額3個。

工銀亞洲—最高獲額外1萬元

新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行以該行賬戶登記及領取1萬元，可獲50元現金。同時，如客戶成功推薦一位全新客戶經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記，並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取最高1萬元現金回贈。

大新銀行—最高獲額外1萬元

大新推出「得一賞二 雙倍現金喜上加喜」大抽獎，於今年9月30日前，只要經網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，首1,000名登記可獲20元現金賞兼可自動參加終極大抽獎，贏取額外1萬元現金獎，名額5個。

東亞—最高獲額外1萬元

由6月21日起，透過東亞銀行電子網絡銀行服務（Cyberbanking）或BEA App登記計劃的客戶將獲邀參加大抽獎，有機會獲取額外1萬元的現金獎賞。另參與客戶於推廣期內每進行一次轉數快交易，更可獲取額外一次的抽獎機會。

眾安銀行—最高獲額外1千元

唯一參與計劃的虛擬銀行眾安，早前已推出「唔要一萬 我要萬一」活動，由即日起至本周五（12日）使用「WANT11K」邀請碼開戶，開戶14天內以個人專屬邀請碼，邀請2位朋友開戶就可享400元現金獎，稍後再經眾安登記並成功領取1萬元後，可獲得額外600元現金獎。

富邦銀行—最高250元獎賞

以上優惠由即日起至8月31日︰

「全新客戶」 開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口；登記「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲250現金獎賞；

「現有客戶」 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲150元現金獎賞：

「現有數碼銀行客戶」 登記計劃，可獲50元現金獎賞。

另外，成功登記計劃的用戶，於優惠期內以全新資金10萬港元開立1個月的定期存款戶口，可享3.8厘息特惠年利率。

建設銀行亞洲—最高獲額外1萬元

由6月21日至9月30日，透過電子登記渠道（網上銀行、手機銀行、銀行網站及智慧櫃員機）完成登記，並以建行（亞洲）賬戶成功收款，即可自動參加大抽獎，有機會贏取額外1萬元現金或800元香格里拉酒店餐飲禮券，名額分別為3個及100個。

南洋商業銀行—最高獲額外1萬元

南洋商業銀行推出「1+1」萬大抽獎，於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。

招商永隆銀行—最高獲額外1萬元

於7月20日或之前成功透過「招商永隆銀行一點通」手機App登記計劃的客戶，可於8月1日至8月31日期間參與「額外港幣10,000元現金抽獎」。合資格客戶須於抽獎期內登錄「一點通」以進行抽獎， 否則視爲自動放棄參與論。

另外，至於12月31日或之前成功登記計劃的客戶，可於指定回贈期間內領取紅包獎賞。客戶同樣須於限期內登錄「一點通」以領取紅包獎賞。

上海商業銀行—頭獎両裝千足黃金

於8月31日或之前，透過該行登記現金發放計劃並成功領取款項，有機會獲以下獎賞︰

頭獎：1兩裝千足黃金（名額1個）

二獎：加拿大楓葉金幣0.5盎司裝（名額2個）

三獎：澳洲鴻運金幣0.05盎司裝（名額5個）

安慰獎：亞洲國際餐飲集團餐飲禮券價值港元100元（名額200個）

星展銀行—150元現金獎賞

於7月31日前登記計劃，即可獲取3個電子印花 （相等於50元現金獎賞） ；計劃期間並成功完成合資格網上交易可獲取多達9個電子印花或150元現金獎賞。

同時，星展表示會捐助膳心連基金購買「星展Care more」食品包，贈予有需要家庭。

中信銀行（國際）—最高獲額外1萬元

於6月21日至8月31日，透過理財服務登記計劃，即可自動參加大抽獎，有機會獲1萬元（3個名額）或50元（1,000個名額）現金獎賞。

另外，新客戶經inMotio動感銀行存入1萬元，並開立3個月港元定期存款，可享10厘年利率。

【書面登記方法】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元

責任編輯︰陳啟昌

=====

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。