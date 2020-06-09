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樓上今早開放網上預訂兒童口罩　海洋公園成人門票7折

消費錦囊 07:00 2020/06/09

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 樓上：今早開放網上預訂兒童3D口罩

樓上將於今日（9日）早上11時起開放預訂兒童防護立體口罩，適合4至8歲兒童使用，每盒30個售69元。

詳情：【口罩供應】樓上周二網上預售兒童3D口罩　每盒30個售69元（附預購方法）

2. 海洋公園：成人門票7折 小童長者免費入場

海洋公園為慶祝本周六（13日）重開，推出多項港人限定優惠，包括成人門票7折、小童免費入場及長者園內消費7折等。

詳情：【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場

3. Pizza Box：網上落單滿200元送電子優惠券

由即日至6月30日，Pizza-BOX推出「盛夏激賞優惠」！網上落單滿200元，即送30元電子優惠券；可下次網上惠顧滿150元時使用。網上落單滿300元，即送40元電子優惠券；可於下次網上惠顧滿200元時使用。

優惠券必須於獲取後14天內使用，每張訂單只可使用一張優惠券。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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