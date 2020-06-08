【口罩供應】樓上周二網上預售兒童3D口罩　每盒30個售69元（附預購方法）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。因應學生陸續復課，樓上將於周二（9日）早上11時起開放預訂兒童防護立體口罩，適合4至8歲兒童使用，每盒30個售69元。

樓上公布，將於周二（9日）早上11時起開放預訂兒童防護立體口罩，口罩適合4至8歲兒童使用，名額共有3萬5千盒，1人限購1盒。網上優惠價為每盒30個售69元。

網上預訂詳情：

日期：6月9日 （星期二）

時間：上午11：00

網站：樓上Facebook專頁將公佈登記的網址

網上優惠價：69元/30個 （1盒） [原價：152元]

訂購流程：於登記網站輸入電話和選擇門市後，經SMS接收印花，於指定日期內到自己選擇的門市付款取貨，皆為現貨。



口罩詳情



兒童防護立體口罩（掛耳式）（30個）

認證：BFE ＞ 95%

產地：中國

•生產廠房符合國家一次性防護口罩要求（T/CTCA 7-2019）

•過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測

責任編輯：李瑩

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