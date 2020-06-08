退休教師豪捐4.6億予公益金 當中有咩理財道理？

香港人好行善積德，但如果要喺自己死後，將大部分身家捐出去做慈善事業，如果你唔係大富豪，就未必個個會肯了。香港公益金就收到一筆4.6億元破紀錄嘅捐款，上星期公益金就將呢個隱形富豪嘅事跡公諸於世。而呢個故事其實都可以滲透到一啲理財道理。

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生於商賈之家 為人低調

公益金於上星期一連3日喺報章將呢位隱形富豪「甘先生」嘅生前事跡刊登出嚟，以表敬意。先簡單講下個故事，甘錫洪出生於商賈之家，其父親坐擁中環昂貴地段嘅商廈物業，因此甘先生家底豐厚，係不愁衣食。甘先生做過多種工作，包括喺海關做檢測工作、官校老師、民政署普通公務員，佢做嘅未算係建功立業，但穩定有餘。

有媒體就訪問到甘先生遺孀，據報道，甘先生生前節儉，不愛應酬，為人低調，因此唔多人知道佢背景。1989年，甘先生一家移民澳洲布里斯班退休，佢喺澳洲嘅生活亦不算奢華，最大的花費已算係買入馬匹。2006年甘先生一家回港養老，直至佢2018年去世。報道指，甘太一家住喺過千平方呎嘅單位，但不見名牌傢俬，部分電器都只係一般嘅內地牌子產品，一家人貫徹節儉、樸實嘅習慣。

甘先生家底豐厚，但佢係唔識投資，資產係來自其父親持有嘅物業同股票，但一直好好地把財產滾存。甘先生去世後，由律師執行所訂立嘅遺囑，將身家一半，即4.6億元捐畀公益金。

首先要儲蓄

喺依家嘅人眼中，甘先生算係「富二代」，因為有嚟自商賈父親嘅庇蔭。不過，甘先生並唔係只食齋瞓，佢亦如普通人咁出嚟工作，有穩定收入。但有一樣習慣，好多人未必有，就係節儉。甘先生唔買名牌，最多買下馬小賭怡情，而平時只會應使則使，因此平時開支唔大。其女兒亦稱讚父親像阿爺節儉，才剩下這麼多給子孫。

依家唔少人都好大使、物慾大，就算唔買名牌，都會買自己心愛嘅嘢，又或者一年去幾次旅行，係呢方面開支都已經唔細，特別係依家物質比甘先生身處嘅年代豐富，過度消費下，好容易成為月光族。人工月月清嘅打工仔，會唔會思考下何謂「想要」同「必要」，諗清楚自己係咪過度注重物慾，再幫自己制定一個儲蓄計劃，慢慢替自己累積財富？

長期投資好處

甘生唔識投資，主要資產都係來自其父親持有嘅物業同股票，報道中無透露甘先生有咩具體資產，但係好明顯係受惠長期投資嘅好處，無論股樓，都係以長期投資嘅獲益最大，特別股票，好多人玩短炒輸多贏小。積臣唔知甘先生揸咩股份，咁當年有買藍籌股，例如長實、煤氣公司（00003）等等，至今累積回報確實係可觀。所以，由今日起，除了開始儲蓄外，會唔會開始理財投資，將你嘅財富滾存落去呢？

最後，積臣配服甘先生慷慨，喺華人中，大多數人寧願將財富留給子女，莫講話要捐出去做善事，回饋社會。而甘太亦唔介意，只係話「只要定時定候有家用就行。」可見甘太係一個樂天、知足嘅人，簡單嘅生活已能使人快樂。

【大慈善家】退休老師捐4.6億身家回饋社會 女兒：阿爺很節儉才剩下這麼多給子孫

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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