【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元

▲ 【派錢1萬】書面登記分3階段發放款項 6月15日起可下載登記表格

港府向年滿18歲永久居民派發1萬元現金計劃，於6月21日起接受登記，書面登記將按申請人的出生年份分3階段進行，經書面登記最快可於7月20日領取款項。如果沒有個人銀行戶口，亦可透過書面登記領取抬頭支票。

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書面登記分3階段進行

現金發放計劃於6月21日（周日）接受登記，屆時參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門營業，讓市民領取及交回表格。

書面登記將分3階段進行、每批隔兩星期進行，首批（即1955年或之前出生人士）可於6月21日起開始遞交表格，料最快7月20日收到款項。市民可透過指定的個人銀行戶口收取款項；或選擇向香港郵政遞交書面登記表格，領取抬頭支票。

組別 出生年份 開始登記日期 預計收到款項/領取支票通知日期 1 1955年或之前

（65歲或以上） 2020年6月21日 2020年7月20日起 2 1956年至1970年

（50至64歲） 2020年7月5日 2020年8月3日起 3 1971年至2002年

（18歲至49歲） 2020年7月19日 2020年8月17日起

由6月15日起，市民可於「現金發放計劃」網站下載登記表格。市民亦可於參與計劃的銀行分行、郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區福利辦事處以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心索取申請表格。

市民可帶同填妥的申請表，交回收款銀行、各郵政局或郵寄至香港郵政信箱182020號。

責任編輯：曹佩鈞

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