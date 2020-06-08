【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場

▲ 【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票$350 小童及長者免費入場（附優惠詳情）

海洋公園將於本周六（13日）重開，推出多項港人限定優惠，包括11歲或以下小童及長者免費進場，成人門票享7折優惠，以及獲贈園內消費現金券等。為配合防疫，入園需須提前於網上預約到訪日期，每次登記人數最多8人，最早可提前14天預約，每日名額有限，額滿即止。

【延伸閱讀】昂坪360重開！港人專享平日來回纜車門票半價優惠

補償生日優惠 全年入場證自動延長

海洋公園於恢復營運的首個半月（6月13日至7月31日）開放時間為平日上午10時至晚上6時、周末及公眾假期上午10時至晚上7時，並逢星期二休園。海洋公園表示，於休園期間錯過生日優惠的港人，可於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場；而智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈1個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

6月13日至7月31日期間，海洋公園推出以下港人限定優惠：

1. 成人門票7折

香港居民以優惠價350元購買門票，更可獲贈350元園內現金券。門票於海洋公園票務處、海洋公園網站及各大7-11便利店發售。



2. 兒童免費入場

3至11歲的香港居民於海洋公園票務處換領免費即日門票 ，並享「買50元送50元」遊戲攤位優惠券1張。

3. 長者園內消費7折

除了恒常優惠65歲或以上的香港居民長者可免費入園外，長者可享有園內消費7折、纜車特快通行1次及「買50元送50元」遊戲攤位優惠券1張。

【延伸閱讀】香港挪亞方舟重新開放！即日起至6月30日門票買1送1

入園需網上預約日期 人數不多於8人

為配合防疫，訪客入園須提前於網上預約到訪日期，以下人士可獲豁免：

65歲或以上本港居民

65歲或以上本港居民攜同不多於兩位3至11歲小童

3歲以下小童

每次登記人數最多8人，最早可提前14天預約，每日名額有限，額滿即止。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

優惠詳情：海洋公園

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。