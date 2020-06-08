▲ 【派錢1萬】經工銀亞洲攞政府一萬蚊額外賺50元 推薦朋友隨時贏Dyson風扇

港府今日（8日）宣布1萬元現金發放計劃詳情，將於6月21日（日）起接受登記。工銀亞洲推出多重優惠，凡使用工銀亞洲戶口領取現金一萬元，可獲50元現金。

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推廣期由6月21日至2020年9月30日：

優惠一：50元現金

客戶透過個人手機銀行或個人網上銀行以工銀亞洲賬戶登記，並於2020年10月31日或之前成功領取款項，可獲50元現金。

優惠二：本地消費簽賬額2%回贈

工銀亞洲信用卡用戶於2020年9月30日或之前，透過個人手機銀行或個人網上銀行登記現金發放計劃，並於2020年10月31日成功領取一萬元。特選客戶於2020年12月31日或之前以工銀亞洲信用卡簽賬，合資格本地消費簽賬額可享2%現金回贈，上限為200元。

優惠三：推薦新客戶可領取50元禮券或參加抽獎

成功推薦一位全新客戶透過個人手機銀行或個人網上銀行的工銀亞洲賬戶登記並領取一萬元，推薦人可領取50元禮券或參加即時抽獎，贏取100元至10,000元的現金回贈。全新客戶指於推廣期前未開通手機銀行、網上銀行或「工銀證券」APP服務。

▲ 推薦玩法

此外，推薦人成功推薦3位全新客戶領取一萬元，即自動參加「推薦好友排名賽」。累計推薦人數最多的首4位推薦人，可獲一台Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic™ HP04 三合一風扇暖風空氣清新機。

優惠詳情

責任編輯：曹佩鈞

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