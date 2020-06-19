【派錢1萬】「現金發放計劃」6月21日父親節起登記　點拎1萬速睇9大Q&A

政府派錢1萬元周日（21日）起可以登記申請領取，透過銀行網上理財最快可以在7月8日領取到款項。如何登記及申請的關鍵日期，即睇以下懶人包。

問︰申請現金發放計劃的資格？

答︰於2021年3月31日或以前年滿18歲的香港永久性居民。

問︰甚麼時候接受登記？

答︰現金發放計劃於6月21日（周日）接受登記，屆時參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門營業，讓市民領取及交回表格，而電子途徑將於當日早上7時起開放登記。

問︰預計最快幾時發放款項？

答︰市民於6月21日至6月30日經電子途徑登記，將於7月8日陸續把款項派放至市民戶口；如7月1日起利用電子途徑登記，則需時約一星期。書面登記將分3階段進行、每批隔兩星期進行，首批市民最快可於7月20日領取一萬元。

問︰派錢方式？

答︰接受電子網上或實體表格申請，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口，否則可領取支票。

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問︰哪裏可以領取申請表格？

答︰市民可於網上下載表格，或到參與計劃的銀行分行、郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區福利辦事處以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心索取申請表格。

問︰有哪些銀行參與現金發放計劃？

答︰本港合共21間銀行參與現金發放計劃，包括中國銀行（香港）、恒生銀行、香港上海滙豐銀行等，詳細名單請看：【下一頁】

問︰登記方法？

答︰ 網上登記： 市民透過銀行網站電子登記，須填寫戶口號碼、身份證頭4個號碼；透過網上理財服務登記，毋須提供上述資料，只需回答問題即可。

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書面登記： 填妥申請表交回各大銀行分行或郵寄至郵箱182020（毋須貼郵票）。

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問︰申請截止日期？

答︰計劃將於2021年12月31日截止申請。

問︰海外的香港永久性居民可以申請嗎？

答︰海外人士可以經網上銀行及郵寄方式登記，款項將會直接存入個人銀行戶口。如果申請人沒有銀行戶口，需以支票方式領取款項，則需要親自回港領取支票。

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責任編輯：曹佩鈞

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