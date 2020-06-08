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【派錢1萬】6‧21父親節起登記 最快7月8日收到1萬蚊

日常開支 12:17 2020/06/08

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【派錢1萬】政府6月21日起接受派錢登記　最快7月8日收到錢

財政司司長陳茂波今日（8日）公布有關發放一萬元現金計劃詳情，港府將於6月21日（周日）起接受派錢登記，透過電子途徑登記最快於7月8日陸續過數，由於當日是周日，屆時逾20間參與銀行旗下分行及郵局均會配合營業，讓市民領取及交回表格。

【延伸閱讀】【派錢1萬】6月底開始登記　最快7月到手 21間參與銀行一覽

書面登記 7‧20始可收錢

陳茂波表示，現金發放計劃將於6月21日（周日）開始接受登記，計劃涉及700萬市民、涉700億元。市民於6月21日至6月30日透過電子途徑登記計劃，將於7月8日陸續把款項派放至市民戶口。若市民於7月1日起利用電子途徑登記，需時約一星期即可領取款項。

市民於6月21日至6月30日經書面方式登記，最快可於7月20日領取一萬元，將需時兩星期發放款項。市民在填妥申請表後，可交至銀行或郵箱182020。如果市民沒有銀行戶口，亦可通過香港郵政登記，並以支票形式領取款項。

【延伸閱讀】【派錢1萬】登記網上銀行更快收到錢　3大銀行登記網上銀行方法

現金發放計劃於6月21日（周日）起接受登記，屆時逾20間參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門，讓市民領取及交回表格。電子登記途徑將於當日早上7時開放。透過電子途徑登記，市民毋須提供姓名，只需填寫戶口號碼、身份證頭4個號碼即可。如果市民有使用電子銀行服務，更毋須提供上述資料，只需回答問題即可。

陳茂波表示，透過電子途徑登記將可更快領取一萬元，呼籲市民盡快登記網上銀行服務。此外，政府早前指將透過關愛基金向非永久居民派發一萬元，該計劃將於9月接受申請。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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