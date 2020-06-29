【交稅報稅】7月2日之前要交報稅表　網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅

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一般人士報稅表須於7月2日之前遞交，還未準備好報稅所需資料？用網上報稅系統「稅務易（eTax）」填報稅表，可獲自動延期1個月，即一般人士延至8月3日，經營獨資業務人士延至10月3日。到底怎樣才能網上報稅？即睇以下教學。
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問：哪些人可用網上報稅？
答：只要符合以下準則，可在網上報稅：
問：網上報稅有甚麼好處？
答：
第一步：啟動帳戶
若要網上報稅，首先要建立「稅務易」（eTax）的帳戶。首先使用身分證號碼和稅務編號申請啟動帳戶，稅務局會在2個工作天內寄送啟動密碼至你的通訊地址。
第二步：設立帳戶
取得啟動密碼後，用戶便按指示輸入啟動密碼、稅務編號及香港身份證號碼等資料，設立「稅務易」的帳戶。
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第三步：開始報稅
設定了帳戶後，便可開始使用網上服務，包括提交報稅表、查詢稅務狀況及在網上繳稅等。
詳情可瀏覽：稅務局網站
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財