▲ 【交稅報稅】網上報稅獲自動延期1個月 教你3步開「稅務易」報稅 -

大家收到「綠色炸彈」報稅表未？現時不少人都已甚至執筆寫字，填報稅表不時都會擔心填錯，用網上報稅系統「稅務易（eTax）」填報稅表就可避免因筆誤而填錯。申請網上報稅，更可獲自動延期1個月，即一般人士延至8月3日，經營獨資業務人士延至10月3日。到底怎樣才能網上報稅？即睇以下教學。

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問：哪些人可用網上報稅？

答：只要符合以下準則，可在網上報稅：

並不就全部或部分受僱入息申請豁免徵稅；

在該課稅年度並無擁有全年總入息超過2,000,000元的獨資經營業務；

於年內並無任何根據《稅務條例》第20AE， 20AF及/或20AK條被視為在該課稅年度的應評稅利潤；

未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定；及

在該課稅年度並無根據《稅務條例》第49（1）條或49（1A）條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

問：網上報稅有甚麼好處？

答：

第一步：啟動帳戶

若要網上報稅，首先要建立「稅務易」（eTax）的帳戶。首先使用身分證號碼和稅務編號申請啟動帳戶，稅務局會在2個工作天內寄送啟動密碼至你的通訊地址。

第二步：設立帳戶

取得啟動密碼後，用戶便按指示輸入啟動密碼、稅務編號及香港身份證號碼等資料，設立「稅務易」的帳戶。

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第三步：開始報稅

設定了帳戶後，便可開始使用網上服務，包括提交報稅表、查詢稅務狀況及在網上繳稅等。

詳情可瀏覽：稅務局網站

責任編輯：李瑩

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