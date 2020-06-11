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【交稅報稅】網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅

日常開支 12:45 2020/06/11

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【交稅報稅】網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅 -

大家收到「綠色炸彈」報稅表未？現時不少人都已甚至執筆寫字，填報稅表不時都會擔心填錯，用網上報稅系統「稅務易（eTax）」填報稅表就可避免因筆誤而填錯。申請網上報稅，更可獲自動延期1個月，即一般人士延至8月3日，經營獨資業務人士延至10月3日。到底怎樣才能網上報稅？即睇以下教學。

【延伸閱讀】：【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表

問：哪些人可用網上報稅？

答：只要符合以下準則，可在網上報稅：

  • 並不就全部或部分受僱入息申請豁免徵稅；
  • 在該課稅年度並無擁有全年總入息超過2,000,000元的獨資經營業務；
  • 於年內並無任何根據《稅務條例》第20AE， 20AF及/或20AK條被視為在該課稅年度的應評稅利潤；
  • 未有就該課稅年度取得任何關於他的稅務事項的事先裁定；及
  • 在該課稅年度並無根據《稅務條例》第49（1）條或49（1A）條所指明的安排申索任何雙重課稅的寬免

問：網上報稅有甚麼好處？

答：

  • 獲自動延期1個月（一般人士延至8月3日，經營獨資業務人士延至10月3日）
  • 可從應用程式「香港政府通知你」（iOSAndroid）中收到交稅通知
  • 登記稅務賬單後，可透過網上繳費服務「PPS繳費靈」，直接由銀行戶口轉賬到稅務賬戶

第一步：啟動帳戶

若要網上報稅，首先要建立「稅務易」（eTax）的帳戶。首先使用身分證號碼和稅務編號申請啟動帳戶，稅務局會在2個工作天內寄送啟動密碼至你的通訊地址。

第二步：設立帳戶

取得啟動密碼後，用戶便按指示輸入啟動密碼、稅務編號及香港身份證號碼等資料，設立「稅務易」的帳戶

 

【延伸閱讀】：【交稅報稅】買儲稅券預留交稅兼賺息　儲稅券6大Q&A

第三步：開始報稅

設定了帳戶後，便可開始使用網上服務，包括提交報稅表、查詢稅務狀況及在網上繳稅等。

詳情可瀏覽：稅務局網站

責任編輯：李瑩

==========

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欄名 : 生活理財

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