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科網狂潮衝高股市 新經濟股仲有冇得炒？（短片）

理財學堂 20:00 2020/06/08

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京東 （新上市編號：09618） 緊接網易 （新上市編號：09999） 在港招股，中概股相繼回歸，基金界點睇？《ET財智TALK》今集請來利達集團首席投資策略師黃耀宗（Andy），與大家分析新冠肺炎疫情下科網股最新走勢以及基金界對新經濟股看法。

《ET財智TALK》逢周一晚8時於本網網站、Facebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。重溫過往精彩內容：

5月11日　嘉賓：恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍
股票、債券、黃金、現金？　疫情緩和　如何重整投資策略（短片）

5月18日　嘉賓：星展香港投資總監辦公室（北亞）高級投資策略師李振豪
中美貿易戰＋疫情第二波「危」與「機」？（短片）

5月25日　嘉賓：資深商品分析師丁世民
國安法震盪市場 黃金避險有優勢？（短片）

6月1日　嘉賓：經濟學家關焯照
本港有冇走資？教你用數據看端倪（短片）

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欄名 : ET財智TALK

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