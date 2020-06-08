▲ 【電子支付】eDDA是甚麼？ 用家使用要收費？

陸續有虛擬銀行推出市場，對傳統銀行來說是一大競爭對手。有傳媒引述消息指，滙豐銀行對部分虛擬銀行及電子錢包的電子直接扣賬授權（eDDA）服務收取高達2%手續費，而其他銀行此項收費普遍較低，有些僅收0.1%，甚至免費。金管局發言人則指，不打算干預雙方擬定的收費水平。eDDA到底是甚麼？又是否安全？

【詳細新聞】滙豐eDDA轉賬收費高達2%防虛銀 阻存款流失

問：eDDA前身是DDA？

答：要知道甚麼是eDDA前，可先由了解直接付款授權DDA（Direct Debit Authorization）開始。DDA常用於自動轉帳的繳費服務，申請人一般需要到銀行櫃位申請，經填寫表格、簽名及核實身份證後授權銀行作出自動轉帳安排。申請時間一般需要1至2個工作天不等。

而銀行電子化後，就令DDA前加了個e，演變成 eDDA。

問：eDDA是甚麼？

答：電子直接付款授權服務eDDA（Electronic Direct Debit Authorisation），是經由網絡授權銀行提供直接付款服務，申請後會即時生效。一般電子錢包的自動增值、過數及購物扣帳都是在eDDA授權完成後方會運作，轉數快、AlipayHK、WeChat pay HK、Tap & Go及O！e pay都有使用到eDDA。

基本上銀行不會向用戶收eDDA手續費，僅會向收賬方協商費用，一般只是象徵式收費。

問：電子錢包如何用到eDDA？

答：以Wechat pay以例，要進行增值時就要先綁定銀行戶口，用戶要先登入網上銀行進行eDDA的網上授權，當中包括設定每日限額。授權後，用戶就可以在Wechat pay上用銀行戶口為電子錢包增值及付款。

2018年出現安全問題

2018年底，就曾爆出eDDA的安全漏洞，騙徒在取得用戶的身份證明文件及銀行戶口資料後，就能夠申請eDDA用電子錢包增值，有用戶的銀行戶口款項經eDDA被盜取。當時金管局要求電子錢包營運商暫停eDDA服務，並作出全面檢討。其後各電子錢包營運商均加強雙重認證的服務，包括透過短訊或Email傳送一次性密碼（One Time password）核實用家身份。

責任編輯︰李瑩

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