獨立鑑證加強港金融機構「上雲」信心

▲ 獨立鑒證加強港金融機構「上雲」信心

進入數碼化時代，愈來愈多企業意識到「上雲」的好處及必要性。香港近年積極推動金融科技發展，銀行、保險和證券行業都加大投入推出網上業務，務求為客戶提供便捷的服務體驗。

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由香港各金融監管機構合作成立的金融學院早前發表題為《香港銀行業金融科技採用和創新》的研究報告，指出86%的受訪銀行已經或計劃將金融科技方案應用於各類服務，而虛擬銀行的取態較傳統銀行更為積極。

確保達監管機構要求

金融系統的安全穩健對國際金融中心十分重要。金融業在加快「上雲」，把業務營運以及產品和服務數碼化時，選擇外判雲服務提供商也需作多方面的考慮，除了產品和服務質素外，還要確保達到監管機構的合規要求。

為了讓客戶更有信心使用阿里雲的產品和服務，以及幫助客戶簡化合規過程和節省成本，我們主動為公有雲服務進行獨立第三方鑑證，也是第一家以雲產品及公司治理措施因應香港金融監管機構相關監管要求進行「內控映射」，並獲得第三方鑑證的雲服務提供商。羅兵咸永道會計師事務所（PwC）最近對阿里雲兩個香港數據中心在2019年1月1日至12月31日期間提供的一系列公有雲服務，包括雲端計算、數據儲存、傳輸和安全相關的內控措施進行獨立鑑證，其結論是阿里雲的該等內部控制在所有重大方面設計得宜，執行上符合所列目的。

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這次阿里雲對其相關服務的內部控制措施，對照香港金融管理局、保險業監管局和香港證券及期貨事務監察委員會發布的監管要求，有助金融業客戶更了解阿里雲的內控合規情況。公有雲服務客戶可從阿里雲有關部門獲取羅兵咸永道會計師事務所出具的包含詳細工作和結論的鑑證報告。

獲獨立認證 省時慳開支

事實上，我們不少金融企業客戶都反映，在「上雲」的過程中，需要逐一評估和解決科技、金融、網絡等各方面的風險，要自行審核外判商產品和服務以達到監管要求，因此增加了時間和金錢成本。供應商所獲得的獨立認證是很好的參考，節省了企業時間及開支，讓他們更集中資源開拓業務，提升整體服務水平。

在技術層面，我們的金融客戶最需要支援的其中一個範疇，是要在短時間內處理龐大的網絡流量，這需要供應商提供極高延伸性的運算能力，而在流量回落時又能靈活地節省成本。阿里雲的計算能力通過「雙11全球購物狂歡節」爆發性流量的考驗，此外，我們的大數據和人工智慧技術也可為金融機構客戶提供更精準和定制化的服務，提升營銷的效益。

金融行業競爭激烈，企業要持續創新並帶來更佳客戶體驗，「上雲」已是必然選擇，而安全合規是金融企業在物色雲服務供應商時的重要考慮，阿里雲向來對這方面非常重視，目前已經取得全球逾70項安全及合規認證。未來阿里雲將繼續提供安全、可靠的雲服務，推動本港金融機構的數碼化轉型和普惠金融的實踐。

撰文：劉彬星 阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理

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多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。