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豊勝手丼指定丼飯買一送一　爭鮮每消費10碟減1碟

消費錦囊 07:00 2020/06/08

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 豊勝手丼：指定丼飯買一送一

逢星期一、二於豊勝購買指定丼飯，即可享買一送一優惠，外賣堂食均適用於此優惠。凡購買任何一款$198或以上的丼飯，即送任何一款$198或以下的丼飯。

訂座電話：5546 5046 (可whatsapp)
地址：銅鑼灣登龍街18號VPoint地下3號舖

2. 爭鮮迴轉壽司：指定分店每消費10碟減1碟

爭鮮迴轉壽司推出夏日感謝祭優惠！由即日起至6月19日，逢星期一至五於指定門市每消費10碟減1碟。

需要注意，堂食加一服務費，服務費以折扣前金額計算。

指定門市（詳細地址）：
旺角、旺角中心、大圍、觀塘、坑口、新都城、油塘、藍田、蝴蝶、屯門店

3. 鴻福堂：$1005枝自家涼茶

由即日起至6月30日，鴻福堂推出自家涼茶限定優惠，可以優惠價$100購買價值$24-$28之自家涼茶5枝，$150更可購買8枝涼茶。

惟需注意，優惠不包括楊枝甘露，而自家涼茶價錢不適用於醫院、羅湖、落馬洲及山頂廣場分店。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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