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疫情下空缺少 畢業生搵工難 人力資源顧問：宜考慮兼職或續進修

職場 15:00 2020/06/06

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空缺少畢業生搵工難上難　人力資源顧問：宜考慮做兼職或續進修

踏入應屆大學畢業生求職季節，今年受新冠肺炎疫情影響，本港最新失業率升至5.2%，創近10年新高。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首季聘請大學畢業生職位數目，較去年同期減少4成。有人力資源顧問相信，疫情下各大企業減少招聘，應屆畢業生求職恐「難上加難」。

【延伸閱讀】【政府工】環保署「保就業」2大新空缺　項目統籌員月薪達2.1萬元

雖然疫情開始緩和，但本港勞工市場在短期內將面臨巨大壓力，就業狀況亦難以在短期內好轉。

Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞（Polly）表示，未來人力市場的變化很大，畢業生應時刻留意市場狀況，疫情下或有部分專業行業的影響較少，相信該類企業需要繼續增聘人手，例如醫療、會計、資訊科技業等。

考慮先做兼職 或續進修

Polly指出，由於疫症突如其來，影響不局限於應屆大學畢業生，認為本港的情況已比美國樂觀。疫情下，大部分企業在招聘時特別注重成本效益，或會考慮以稍高的薪金聘請有經驗的應徵者，令畢業生的處境更為嚴峻。

畢業生應對薪酬、工作福利等要求保持彈性，在經濟不景的前提下，找工作的時間可能比以往更長，但可先嘗試接受薪金較低或不是首選的工作，從而獲得實戰工作經驗。當經濟情況改善時，得到心儀工作的機會就會大增。若暫時找不到全職工作，可考慮先做兼職或短期工作，又或者繼續升學進修，例如攻讀碩士學位、短期證書課程等，利用這段時間增值自己，保持競爭力。

清楚要求 熟讀公司背景

Polly建議，畢業生在申請職位前，應先清楚工作要求，熟讀公司的歷史背景。在進行面試前，應先多花時間練習面試技巧，嘗試用1至2分鐘時間介紹自己，向僱主凸顯自己的特質。現時市場較着重求職者能否保持正面樂觀的態度，具有批判性思考、解難能力，以及「重生」（Rebirth）的能力，在遇到逆境時，不輕言放棄。

此外，在面試的最後階段，不妨多向僱主提問如公司文化、晉升發展機會，或在職培訓等方面的問題，以展示誠意，增加受聘機會。

作者：施雯雯
責任編輯：蕭寶玲

（節錄）
【原文：疫下空缺減 大學畢業生求職難上難（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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