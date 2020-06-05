▲ 【言論自由】社交媒體初心何在 應否規管個人言論自由？

美國有白人警察扼死一名黑人引發美國暴動，全球各地都關注美國總統特朗普如何收科。但喜歡透過Twitter發表意見的特朗普，未平息風波之際又再口舌招尤，一句「當搶掠開始，槍擊就會開始」（"...when the looting starts, the shooting starts..."）再惹民憤。Twitter率先「抗議」屏蔽該帖文；相反Facebook未有任何表示則引來批評。

社交平台如何管理內容惹爭議

今次美國暴動示威，連同美國疫情，令特朗普急如熱鍋上的螞蟻，他在應對上連番出錯，導致其美國的民望已落後了民主黨總統候選人拜登十個百分點。日前更因一條帖文而觸發了科技界對帖文處理的爭論，更有部份於社交媒體工作的員工，因不滿老闆拒絕表態而發起罷工行動。

事緣特朗普上周五在Twitter和facebook發文回應全國示威騷亂時，警告軍方可接管控制城市，他更在帖文稱「當搶掠開始，槍擊就會開始」。這帖文被解讀為特朗普支持開槍對付示威者，鼓吹暴力。

Twiiter vs Facebook 處理手法大不同

帖文發出後，Twitter以「美化暴力」為理由將這條帖文屏蔽，讀者需要看畢Twitter的聲明才可再打開閱讀該帖文。但是同樣傳播這條帖文的Facebook卻沒有採取任何行動，就讓它繼續在平台上自由流傳，結果令不少Facebook員工罷工抗言公司的不作為。

其後Facebook教主朱克伯格留言表明立場，指平台應盡可能讓更多人表達意見，除非它會導致在政策中所說的即時特定傷害或危險。備受批評後，其後再在表態他與黑人站在一起，並確保平台不會加劇偏見。他又說，公司會捐款1,000萬美元給那些致力處理種族不公的組織。

言論自由vs社會價值

不過，Facebook教主的佛系態度已觸怒了不少矽谷的科技人及公司內部，他們認為教主不應該容忍特朗普發表鼓吹開槍的帖文，但卻封殺普通平民用戶發表類似的言論。在周三便又有一群前Facebook員工向教主發出公開信，要求他對特朗普的帖文採取行動。

看來，Facebook教主的無為而治，確實是讓不少人不滿，但Facebook是否就是否可以憑民氣便把特朗普的帖文下架或標示警告呢？這明顯涉及到價值判斷的問題，也就是社交媒體在傳播信息時所遇到的問題。

事實上，Facebook對平民用戶內容的把關其實也相當嚴，有些人可能只是轉發了某些與某紀律部隊成員有關的負面新聞，便有機會被罰停權。現在卻對總統級人馬「隻眼開隻眼閉」，明顯抱持雙重標準。

當然，其實在美國軍隊已準備好隨時平亂，特朗譜所言非虚，這也就讓朱克伯格拒絕下手的藉口了。

個人言論也要受規管?

Facebook成為不少用家接收資訊的唯一平台，因此不同利益團體都重視Facebook的傳播力。稍早前Facebook已成立了事實查證的小組，專門去審查在平台上內容的真偽。但對於由名人或個人散播的言論，又是否有必要作進一步的規管呢？

這一點其實也難以下定論。情況就如香港的黃藍政治光譜之爭，難到Facebook可以因為任何一方的猛烈投訴，而把個別的專頁封掉？ 凡此種種，都讓教主煩死了。如何管好用戶的言論已成為Facebook平台的原罪。