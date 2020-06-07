【眼睛想旅行】NHK免費網上頻道WORLD-JAPAN 任睇繁中字幕日本旅遊飲食節目

日本新冠肺炎疫情反覆，港人短期內亦未必能去日本旅行。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道，便將節目上載網上，讓外國人免費收看，食買玩一應俱全，部分更附設繁體中文字幕。

睇NHK食買玩

日本放送協會旗下的國際頻道NHK WORLD-JAPAN，主要播放與日本有關的英語節目，包括新聞時事、旅遊、飲食、流行文化、體育、醫療及日語教學等，近年還增設了免費網上播放平台及手機應用程式，讓不諳日語的外國人也能從多元化的節目中，體驗及接觸各方面的日本文化。

網上平台主要分為4大區域，有新聞、點播、直播與節目，以及學習日語。而在點播區中就收藏不少精采的生活資訊節目，如旅遊、飲食及流行文化等，當中有逾20個節目更提供繁體中文字幕，對於喜歡收看日本電視節目的人來說是一大喜訊。

推介節目︰

【飲食系列】

《東京吃貨之旅》（Trails to Oishii Tokyo）

《便當世博》（Bento Expo）

【文化系列】

《宮崎駿：十載同行》（10 Years with Hayao Miyazaki）

【旅遊系列】

《#TOKYO》

《列車暢遊》（Train Cruise）

《享受愉快的旅程》（Have A Nice Stay！）

觀看網址︰按此

【全文︰NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目】

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