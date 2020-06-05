在職家庭津貼及學生資助住戶將獲特別津貼 款項下星期二派發 無須另行申請

早前政府宣布在「防疫抗疫基金」下，向在職家庭及學生發放特別津貼，以支援低收入住戶應對疫情而惡化的經濟和就業環境。政府今日（5日）公布詳情，在職家庭及學生資助事務處將在下星期二（6月9日）起，陸續向合資格在職家庭津貼住戶，以及學生資助住戶，發放一筆過特別津貼，無須申請。



每個合資格職津及學生資助住戶均可獲發一筆過特別津貼，不論有關低收入住戶是否失業或就業不足。就職津住戶而言，由去年4月1日至今年2月21日，曾提交職津申請並最終獲批的住戶，可獲發相當於2個月津貼額的特別津貼；每月金額為最近一次提交（而最終獲批）的申請中，獲批月份中的最高津貼金額。

另外，在2019/20學年領取設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，每戶可獲發4,640元。同時在職津及學生資助下符合資格領取特別津貼的住戶，將獲發在上述兩種計算方法下較高的金額。政府預計，大約5.8萬個職津住戶，及約14.5萬個學生資助住戶，將受惠特別津貼。



事務處會以現行發放職津或學生資助的方式發放特別津貼，住戶無須另行申請。處方會在發放特別津貼後透過電話短訊或信件，通知相關住戶。

責任編輯︰陳啟昌