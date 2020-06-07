【移民瑞典】瑞典政府佛系抗疫 移民港媽如何防疫？

新冠肺炎疫情全球大流行，疫情下，瑞典是歐洲死亡率最高的國家，卻堅持採用寬鬆的抗疫政策「佛系抗疫」而成為世界焦點。80後香港女生Rosanna在瑞典定居差不多7年，惟有靠自己對抗疫症。

Rosanna自中學起在澳洲留學，修讀心臟科研究，博士畢業後便決定出國發展，現時一家三口在瑞典第4大城市林雪坪（Linköping）生活。當地是著名的大學城，她因工作移居至此並落地生根。「在澳洲認識的男朋友是瑞典人，想回老家工作，我亦獲這裏的大學醫院聘用，並獲批工作簽證，靠專業資格已獲永久居留。」

▲ 林雪坪周邊。

▲ Rosanna（右）與老公Rasmas及兒子Alex在瑞典的林雪坪居住。

瑞典政府「佛系抗疫」

瑞典政府以「佛系抗疫」方法對付新冠肺炎，成為歐洲唯一已發展國家採取完全不關邊境、不封城、不停課的放任政策。政府沒有強硬地實施任何法規，所有商業活動也維持正常，只依賴市民自律地生活。有些人很聽話地留在家中，另一方面也有人照常進行社交活動，令疫症在社區蔓延。

她指：「瑞典的感染個案屢創新高，而且沒有足夠資源去為市民做測試，疑似個案只能在家休息，因此數字絕對被低估。這裏防疫物資短缺，完全沒有口罩，我也曾嘗試在香港訂口罩回來，早前超市內的麵粉、意粉也因市民恐慌而被掃清光。」

戴口罩被歧視

歐洲人對戴口罩相當抗拒，Rosanna一次戴上口罩往斯德哥爾摩開會，在街上也遭受白眼。「他們認為有病才要戴口罩，有病還出街就是異類。瑞典人性格比較冷靜，當他投上奇異目光，甚至避開，已算是一種很嚴重的厭惡及指控。」

▲ Rosanna的朋友於3月在市中心拍攝到咖啡館坐滿人的情景，難怪新冠肺炎在社區爆發。

Rosanna現時在大學附屬醫院從事助理教授，雖然主力教學，不需入病房接觸病人，但為了避疫她亦選擇了留家工作，順道照顧兒子Alex。Rosanna丈夫是醫生，更隸屬照顧新冠肺炎病人的Dirty Team，屬於緊密接觸者，醫院卻沒有特別隔離措施。兩人惟有自己做足防護措施，注意衞生。Alex今年不到3歲，幼兒園本身沒停課，但她為免播疫，已讓兒子留在家中個多月。

▲ Rosanna與Alex在疫症期間留在家中，也學習烘焙港式的腸仔包。

政府提供生育資助

瑞典鼓勵生育，每生一個孩子就有一筆充裕的育兒津貼，視乎個人入息而定。Rosanna也獲得每月約1,000港元的現金資助，直接存入銀行戶口內，供她自由使用。如果生第二名小孩，金額更會相應增加。另外父母的產假數目之多，一定叫香港媽媽相當「葡萄」。Rosanna總共有長達480日的有薪產假，誕下Alex時放了足足9個月產假來照顧他。

因為瑞典接近全民就業，政府也有相應的育兒措施，以幫助在職媽媽。Alex現時就讀的幼兒班，可以全日照顧小朋友，並提供3至4餐。因為Rosanna兩口子屬高收入人士，費用相對昂貴，學費約每個月1,000港元左右。如果家庭收入較少，費用亦會相應調低。入讀小學後，學生讀到大學研究院的學費，也是完全免費。

良好的福利源自重稅

正如其他歐洲城市一樣，良好的福利源自重稅。Rosanna要交55%個人入息稅，老公更高達65%，另外還有25%的消費稅，甚至每月約1,000港元的「電視稅」。

瑞典也有房屋問題，當地人通常買樓自住，很少出租，政府亦有管制，因此租盤供應少，令樓價及租金極高。尤其是斯德哥爾摩，市中心一個600多呎的單位，月租約18,000瑞典克朗（約15,000港元），私人樓租金跟香港不遑多樣，售價更高達過百萬瑞典克朗。政府公屋便宜一半，不過有機會要花十多年才能輪候到，因此很多人也要捱貴租。

愈來愈多瑞典人選擇到郊外如林雪坪等地區居住，寧願每日通勤到斯德哥爾摩。這裏租金便宜一半，樓價亦只是三分一。Rosanna現時租住城市的黃金地段新樓，1,200呎房屋約16,000瑞典克朗（約14,000港元），租約屬永久，加租也不能超過通漲，對租客很有保障。

▲ Rosanna一家住在新建的townhouse，面積約1,200呎，租金約為16,000瑞典克朗。

瑞典屬於社會福利型國家，不過因為保障了本地人的福利，對於外國移民來說，就有一點麻煩。如果要申請一些公共服務，Rosanna也會着老公去處理。「因為他是瑞典人，身份地位較高，做任何事也會較方便。雖然我也有永久居留資格，但在計分制度下，始終不及他高分。」

【原文︰80後港媽移民瑞典 難忍政府佛系抗疫自我隔離】

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