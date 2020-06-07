  • 29°C
香港時間 : 2020607日 (日) 18:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民瑞典】瑞典政府佛系抗疫 移民港媽如何防疫？

歐洲 18:00 2020/06/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，疫情下，瑞典是歐洲死亡率最高的國家，卻堅持採用寬鬆的抗疫政策「佛系抗疫」而成為世界焦點。80後香港女生Rosanna在瑞典定居差不多7年，惟有靠自己對抗疫症。

Rosanna自中學起在澳洲留學，修讀心臟科研究，博士畢業後便決定出國發展，現時一家三口在瑞典第4大城市林雪坪（Linköping）生活。當地是著名的大學城，她因工作移居至此並落地生根。「在澳洲認識的男朋友是瑞典人，想回老家工作，我亦獲這裏的大學醫院聘用，並獲批工作簽證，靠專業資格已獲永久居留。」

林雪坪周邊。

Rosanna（右）與老公Rasmas及兒子Alex在瑞典的林雪坪居住。

瑞典政府「佛系抗疫」

瑞典政府以「佛系抗疫」方法對付新冠肺炎，成為歐洲唯一已發展國家採取完全不關邊境、不封城、不停課的放任政策。政府沒有強硬地實施任何法規，所有商業活動也維持正常，只依賴市民自律地生活。有些人很聽話地留在家中，另一方面也有人照常進行社交活動，令疫症在社區蔓延。

她指：「瑞典的感染個案屢創新高，而且沒有足夠資源去為市民做測試，疑似個案只能在家休息，因此數字絕對被低估。這裏防疫物資短缺，完全沒有口罩，我也曾嘗試在香港訂口罩回來，早前超市內的麵粉、意粉也因市民恐慌而被掃清光。」

戴口罩被歧視

歐洲人對戴口罩相當抗拒，Rosanna一次戴上口罩往斯德哥爾摩開會，在街上也遭受白眼。「他們認為有病才要戴口罩，有病還出街就是異類。瑞典人性格比較冷靜，當他投上奇異目光，甚至避開，已算是一種很嚴重的厭惡及指控。」

Rosanna的朋友於3月在市中心拍攝到咖啡館坐滿人的情景，難怪新冠肺炎在社區爆發。

Rosanna現時在大學附屬醫院從事助理教授，雖然主力教學，不需入病房接觸病人，但為了避疫她亦選擇了留家工作，順道照顧兒子Alex。Rosanna丈夫是醫生，更隸屬照顧新冠肺炎病人的Dirty Team，屬於緊密接觸者，醫院卻沒有特別隔離措施。兩人惟有自己做足防護措施，注意衞生。Alex今年不到3歲，幼兒園本身沒停課，但她為免播疫，已讓兒子留在家中個多月。

Rosanna與Alex在疫症期間留在家中，也學習烘焙港式的腸仔包。

政府提供生育資助

瑞典鼓勵生育，每生一個孩子就有一筆充裕的育兒津貼，視乎個人入息而定。Rosanna也獲得每月約1,000港元的現金資助，直接存入銀行戶口內，供她自由使用。如果生第二名小孩，金額更會相應增加。另外父母的產假數目之多，一定叫香港媽媽相當「葡萄」。Rosanna總共有長達480日的有薪產假，誕下Alex時放了足足9個月產假來照顧他。

因為瑞典接近全民就業，政府也有相應的育兒措施，以幫助在職媽媽。Alex現時就讀的幼兒班，可以全日照顧小朋友，並提供3至4餐。因為Rosanna兩口子屬高收入人士，費用相對昂貴，學費約每個月1,000港元左右。如果家庭收入較少，費用亦會相應調低。入讀小學後，學生讀到大學研究院的學費，也是完全免費。

良好的福利源自重稅 

正如其他歐洲城市一樣，良好的福利源自重稅。Rosanna要交55%個人入息稅，老公更高達65%，另外還有25%的消費稅，甚至每月約1,000港元的「電視稅」。

瑞典也有房屋問題，當地人通常買樓自住，很少出租，政府亦有管制，因此租盤供應少，令樓價及租金極高。尤其是斯德哥爾摩，市中心一個600多呎的單位，月租約18,000瑞典克朗（約15,000港元），私人樓租金跟香港不遑多樣，售價更高達過百萬瑞典克朗。政府公屋便宜一半，不過有機會要花十多年才能輪候到，因此很多人也要捱貴租。

愈來愈多瑞典人選擇到郊外如林雪坪等地區居住，寧願每日通勤到斯德哥爾摩。這裏租金便宜一半，樓價亦只是三分一。Rosanna現時租住城市的黃金地段新樓，1,200呎房屋約16,000瑞典克朗（約14,000港元），租約屬永久，加租也不能超過通漲，對租客很有保障。

Rosanna一家住在新建的townhouse，面積約1,200呎，租金約為16,000瑞典克朗。

瑞典屬於社會福利型國家，不過因為保障了本地人的福利，對於外國移民來說，就有一點麻煩。如果要申請一些公共服務，Rosanna也會着老公去處理。「因為他是瑞典人，身份地位較高，做任何事也會較方便。雖然我也有永久居留資格，但在計分制度下，始終不及他高分。」

【原文︰80後港媽移民瑞典 難忍政府佛系抗疫自我隔離

======

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

撰文 : 張頌婷

欄名 : 移民點滴

相關文章

【移民歐洲‧瑞典】港女戀上丹麥男友 同居簽證可獲瑞典居留權
2019/11/16
【移民歐洲‧瑞典】港女戀上丹麥男友 同居簽證可獲瑞典居留權

最新專欄文章 更多

【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處
2020/05/31
【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處
【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高
2020/05/26
【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高
【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
2020/05/23
【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋
2020/05/20
【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空
2020/04/05
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空
產假 瑞典 北歐 新冠肺炎疫情 疫情 移民 簽證

下一篇文章

2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民北美‧美國】綠卡抽籤計劃開放申請！一文睇晒申請要求及注意事項
【移民北美‧美國】綠卡抽籤計劃開放申請！一文睇晒申請要求及注意事項
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？
【移民英國】赴英升學或工作　需時多久才可獲永居權？