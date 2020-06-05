港元3個月定期存款 最高4.2厘息

港滙偏強，顯示資金停泊在港元。全球低息環境下，港元定期存款仍有高息選擇，當中虛擬銀行的存息競爭最進取。

比併多間虛擬銀行中，3個月港元定存現由匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘膺「高息王」；但享特惠息較特別，以每星期為基準，須集合60人，且以每人上限10萬元，最多賺息1,125元。另一虛銀天星的3個月年息現為2.3厘，半年是兩厘，入場費齊為1,000元，上限500萬元。

單以傳統銀行來看，冠全城是集友7天享6厘，入場費是等值10萬人民幣。3個月港元定存年息以工銀亞洲的4.2厘居首。半年期是大眾財務的1.7厘最高，一年期是華僑永享的1.5厘最高，兩者入場費均是50萬元。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，港元拆息全綫偏軟，一個月拆息5連跌後更失守一厘大關，低見0.83厘；料半年結前與樓按掛鈎的拆息約於0.5厘至1.5厘上落。

王良享補充，今天截止招股的網易 （新上市編號：09999） 或超購逾百倍，凍資約千億元，以本港銀行體系仍「水浸」的情況下，料業界暫毋須逆市搶存，臨近7半年結才掉頭加息。