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Patrick Sir分享儲錢秘訣：最緊要自律

理財學堂 17:35 2020/06/05

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Patrick Sir分享儲錢秘訣：最緊要自律

林溥來（Patrick Sir）現時擁有自己的補習社、製作公司和Party Room，創業全靠個人積蓄，他有哪些理財秘訣呢？

Patrick Sir坦言，自律性最為重要，亦需具備「阿Q精神」。「當我把一筆資金撥去一個（銀行）戶口，我真的當它沒有了。」他更分享另一個儲錢大法，就是參加基金投資儲蓄計劃，每個月出糧後，就用自動轉賬把指定金額轉至基金戶口，藉此儲錢。

【延伸閱讀】Patrick Sir談理財心得 儲錢全靠「斷六親」？（短片）

分享買樓經驗 籲勿看輕當初儲蓄決定 

時下不少年輕人輕視儲蓄的重要性，Patrick Sir分享自身置業經驗，提醒年輕人儲錢的重要性。當他購入九龍塘第二個物業時，樓價遠超出他的預算，最後發現自己基金有二十多萬元，才成功買入第二個物業。Patrick Sir指︰「買該房子亦是我最佳投資。」如果他當初沒有儲錢買基金，就失去一個賺錢的機會。他勉勵年輕人不要小看自己當初一個儲錢的決定。

【延伸閱讀】從上門補習走到幕前 Patrick Sir細說創業路

邊儲錢邊尋找投資目標 隨時做好準備

對剛出社會的年輕人來說，收入不多又想達至財務自由，Patrick Sir第一步是儲錢，即是想投資股票亦要有本金才行。在儲錢期間，亦要多留意理財、投資相關資訊，打好理財根基。

他表示，如果想儲一筆錢買股票，不是等儲完錢才留意，而是要在儲錢期間同時找目標。因為時機可能會突然出現，就要做好投資準備。

髮型：Horace （Hair Play）
服飾：Harrison Wong
場地提供：Metro Workspace - Despacito （Central II）

 

記者：曹佩鈞

更多【名人理財】系列訪問：

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欄名 : 名人理財

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