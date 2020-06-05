▲ 從上門補習走到幕前 Patrick Sir細說創業路

出生基層家庭的林溥來（Patrick Sir）一直對創業感興趣，高中時代與朋友一起做生意仔，長大後經營補習社，再涉足Party Room市場。Patrick Sir的創業路一路走來殊不簡單，一切由年輕時做上門補習說起。

年少時的Patrick Sir靠上門補習幫補家計，同時賺取零用錢，亦為日後的補習生意埋下種子。Patrick Sir自言一直對創業感興趣，在中六、中七已經試過做小型生意，與朋友一起租借地方開辦聖誕派對、聖誕舞會，並出售門票。

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投身教育 源自前輩一句話

雖然當時上門補習的收入不俗，但Patrick Sir未有打算經營補習社。至於為甚麼會投身教育行業，全因有前輩曾對他說過：「無論在香港做甚麼行業也好，一定要做大行業。」無論甚麼時勢、情況也好，大行業始終有其需求，教育行業就是其中之一。教育在賺錢之餘，亦可以幫到人，令Patrick Sir決心投入教育行業。

Patrick Sir最初是由「補習房」做起，只是租借一個小房間替人補習。而「補習房」的起步資金更是Patrick Sir透過補習、做兼職模特兒等工作「死儲爛儲」得來。昔日的「補習房」今日已是正式的補習社，在九龍區有兩間分校，計劃將開設更多分校。

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開製作公司Party Room 全因教育起

Patrick Sir及後開辦幼稚園、製作公司以及出租派對房間（Party Room）。除了幼稚園之外，製作公司及Party Room看似與教育亳無關係，Patrick Sir指，當時開辦製作公司，主要是想拍一些質素較好的英語短片，惟製作費用高昂，也難獨立完成，故決定開設製作公司，製作英語教育短片之餘，亦可接其他客戶生意。

至於經營Party Room更可說是「無心插柳」，Party Room的地方本身是用作經營製作公司，其後發現後期製作所需的空間有限。在經營教育生意時，發現很多家庭需要空間去玩樂，Patrick Sir就把多出的地方改為Party Room，以滿足親子玩樂的需要。

要兼顧演藝事業及生意實屬不易，Patrick Sir坦言生意幸得有同事幫助經營，減輕不少負擔。演藝事業亦漸見成果，現有不少司儀工作，Patrick Sir表示日後會投放多點時間於演藝事業，暫時未有打算再開展新業務。

髮型：Horace （Hair Play）

服飾：Harrison Wong

場地提供：Metro Workspace - Despacito （Central II）

記者：曹佩鈞

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