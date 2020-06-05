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Patrick Sir談理財心得 儲錢全靠「斷六親」？（短片）

理財學堂 17:35 2020/06/05

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英語補習名師林溥來（Patrick Sir），去年靠着多年儲蓄及經營教育事業，買入人生第三間物業，他有甚麼置業投資秘訣？他又與大家分享20多歲時已鎖定儲蓄目標，為達成儲蓄目標更願意「斷六親」，為了節省衣著開支亦願意操fit自己。Patrick Sir如何將理財之道融入生活中？

由於自小明白金錢得來不易，Patrick Sir年輕時會把兼職收入存起來。當時為了開補習社，他把收入的7成儲起、餘下3成作飲食開支。補習社開業後，他才把儲蓄比例降至收入的3至4成，其餘則為生活開支及投資。

【延伸閱讀】Patrick Sir分享儲錢秘訣：最緊要自律

儲錢靠「斷六親」 減少應約

不少剛投身社會的年輕人抱怨儲錢難，Patrick Sir分享20多歲時儲錢秘訣，就是忍痛「斷六親」。他發現，自己主要的花費都是與朋友外出，例如吃東西、購物、逛街、看電影等。當時他的目標是儲錢做生意，即使朋友相約外出，他亦很少應約。

日常開支方面，Patrick Sir甚少添置新衣服，他說寧願自己把身材練好，着得有型更佳。他亦崇尚簡約風格、最多只買純色衣服，重覆多穿也不會讓人發現。

睇新聞睇財經書 學投資知識

除了儲蓄之外，Patrick Sir深明投資的重要性，早期已經有投資基金及股票的習慣，他會透過閱讀財經書籍、地產及財經新聞來學習投資知識，並把這些知識應用在投資股票上。Patrick Sir坦言買股票是全靠自己眼光，雖然試過蝕錢，但他認為是自己沒有耐性所致，在買入初期見股價有少許下跌就離場，結果一年後該股票錄得明顯升幅。

【延伸閱讀】從上門補習走到幕前 Patrick Sir細說創業路

難求最低位入市 「寧買當頭起」

面對今次「疫」市，不少投資者不敢輕易入市。Patrick Sir則認為機會難得，前陣子股市下跌更是非常好的入市時機。Patrick Sir表示，投資股票並非看短期回報，而是着重該公司的長綫發展，即使股價有短期波動對他的影響亦不大。

很多投資者希望可以在最低位入市，以獲取最大回報。不過，Patrick Sir奉行「寧買當頭起」，因為現時沒有比疫情更大的不利因素出現，當整個經濟活動停止時，應該差不多見底，亦是經濟開始復甦之時。當疫情開始緩和、經濟好轉，便是入市時機。

投資物業 由「想學人收租」而起

問及為甚麼想投資樓市，Patrick Sir指辛苦工作儲5、6萬元投資股票，賺到10%回報已經很好，但投資物業槓桿比率大，如果拿100萬元作首期，最後升值可賺300萬元。

Patrick Sir當初購入第一間物業本身是打算自住，但買入不久後，有人向他洽談租樓。當時Patrick Sir抱着「想學別人收租」的心態，就將單位出租，就變成另一項投資。

愛「睇樓」 為買樓走遍各區

Patrick Sir投資物業相當謹慎，他在購買一個物業前，會看過百個單位，又指自己很喜歡「睇樓」。在購買上一個物業時，他已決定要九龍塘區買樓，當時他走遍九龍塘、九龍城及沙田等地區看不同的樓盤後，才下決定購入該單位。

髮型：Horace （Hair Play）
服飾：Harrison Wong
場地提供：Metro Workspace - Despacito （Central II）

記者：曹佩鈞

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欄名 : 名人理財

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